Dan Negru a reacționat după ce Mircea Cărtărescu nu a câștigat nici anul acest Premiul Nobel, deși era unul dintre favoriți, iar în presă au început să apară numeroase articole despre nereușita scriitorului român.

Ce a reproșat Dan Negru presei, după ce Mircea Cărtărescu nu a luat Premiul Nobel

Într-una dintre postările sale recente de pe rețelele de socializare, Dan Negru a vorbit despre numeroasele știri despre faptul că Mircea Cărtărescu nu a câștigat nici în 2025 Premiul Nobel pentru Literatură, condamnând glumele anuale care se fac pe seama scriitorului român.

Prezentatorul TV a criticat presa pentru că nu vorbește la fel de mult despre reușitele românilor cum vorbește despre nereușitele lor, menționând-o aici pe Herta Müller, o scriitoare născută lângă Timișoara, care a reușit să obțină această distincție în 2009.

„Presa de azi e plină de știri despre cum «românul a ratat la mustață Nobelul». Dar nimeni nu spune că o româncă l-a câștigat deja. În 2009.

De câțiva ani se tot vorbește despre cum d-nul Cărtărescu-scriitor român- «va lua anul ăsta Nobelul pentru literatura”. În fiecare an e «favorit». Și în fiecare an… câștigă altcineva.

Anul ăsta, Nobelul pentru Literatură l-a luat un ungur. Și imediat au început glumele, miștourile. Nu e corectă miștocăreala anuală la care e supus domnul Cărtărescu. N-o fi având editura lui vreun departament de marketing care să-l păzească de bancurile anuale?

Culmea e că știm mai multe despre cum «românul Cărtărescu» n-a luat Nobelul, decât despre «românca Herta Müller» care chiar l-a luat. DA! Herta Müller-născută într-un sat de lângă Timișoara -a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură în 2009”, a scris prezentatorul TV într-o .

Unde se află astăzi Herta Müller

Potrivit lui Dan Negru, Herta Müller a părăsit România și trăiește de ani buni la Berlin.

„A plecat din România și trăiește și azi la . Acolo unde, cu un secol înainte, se exilase și Caragiale.

Dar cea mai frumoasă ironie e asta: pentru că nu și-a plătit cotizația la Uniunea Scriitorilor (150 de lei pe an!), câștigătoarea Premiului Nobel a fost suspendată din drepturi.

Nobelul i-a adus 1 milion de euro.

Uniunea Scriitorilor Români a pierdut 150 de lei”, a mai scris Dan Negru