Deseori, turiștii străini care ajung în România apreciază că țara noastră este una singură. Însă, siguranța în România nu mai este doar la nivel declarativ, ci este certificată de un top mondial al celor mai sigure orașe din lume. În acest clasament, se regăsesc și două dintre cele mai mari, importante și turistice localități de la noi din țară. Aflat într-o vacanță în Qatar, în Doha, Dan Negru a vorbit despre acest top realizat la nivel global și despre poziția României.

Ce loc ocupă Doha, capitala Qatarului, în topul celor mai sigure orașe din lume

Potrivit Indicelui Global al Criminalității, Doha, capitala Qatarului, este al treilea cel mai sigur oraș din lume. Podiumul este completat de Abu Dhabi, clasat pe primul loc, și Ajman, aflat pe al doilea loc.

„Există un clasament cu care qatarezii se laudă. E topul celor mai sigure orașe din lume. Acolo, unde Doha, capitala Qatarului, e pe locul trei. Turismul lor se laudă că e o țară sigură. În clasamentul acesta, am rămas gură cască să descopăr două orașe românești. De fapt, prietenul meu, Vlad, un important promotor al turismului românesc mi-a arătat asta. Clujul și sunt în topul celor mai sigure orașe din lume în 2025”, a povestit Dan Negru, într-o postare făcută pe .

În același top se găsesc și două orașe din România, Cluj-Napoca și Brașov, pe locurile 20, respectiv 40.

De ce este Doha un oraș așa sigur

În același filmat postat pe Instagram, Dan Negru a explicat de ce capitala Qatarului a reușit să se claseze așa sus în topul celor mai sigure orașe din lume. Omul de televiziune este de părere că legile stricte și pedepsele drastice au descurajat comiterea de infracțiuni.

„Aici, încă există pedeapsa capitală. Pedepsele sunt aspre, oricare ar fi ele. Dacă te prinde beat la volan, n-ai nicio șansă să scapi de închisoare. Ca să vă faceți o idee – dacă arunci pe jos un șervețel și te-au prins pe camere că ai aruncat un ambalaj, un șervețel, orice, amenda e de 2000 de euro. Dacă ești turist și nu plătești, nu poți să ieși din țară”, a explicat Dan Negru.

Nici oamenii cu o funcție importantă în stat nu scapă de răspunderea penală. Qatarul nu este deloc blând cu corupția, manifestată la orice nivel de putere.

„E celebrul cazul unui fost ministru de finanțe, Alii Sheri Emandi, parcă îl chema, a luat 20 de ani de pușcărie pentru corupție. Încă e la pușcărie și i-au confiscat toată averea, pentru că un proverb arăbesc zice «cămila are două cocoașe – prudența și chibzuința»”, a adăugat realizatorul TV.