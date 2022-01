Dan Negru se lansează în politică? Anunț de ultima oră: „Frica oprește viața! Și eu am obosit un pic”

Dan Negru este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori din România. Moderatorul este cunoscut publicului larg pentru mesajele sale cutremurătoare pe rețelele de socializare. Celebrul om de televiziune vorbește deschis despre tot ce îl macină și îl deranjează. Postările acestuia fiind distribuite și apreciate de mii de urmăritori.

Dan Negru a vorbit, recent, despre clasa politică a României. Bărbatul este dezamăgit de conducerea țării. Se pare că prezentatorul a decis cu cine să voteze la următoarele alegeri. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„‘Trăim fără să trăim și suntem morți fără să murim’ e vorba lui Dostoievski.De parcă ar fi spus-o azi. Djokovic, mitingurile, facturile,toate arată că nervii sunt întinși la maxim . Că intr-un fel sau altul trebuie să ne hotărâm ce facem! Nu trăim veșnic! Viața e o boală mortală și nimeni n-a scăpat. Am văzut zilele astea că uneori e mai periculos drumul către școală decât virușii din școală. Am întâlnit azi in aeroport o doamnă care pleca spre Londra ca să-și vadă nepoata pe care n-a mai întâlnit-o de doi ani! ‘Am obosit, domnule Negru’, mi-a spus. ‘Și nu mai am timp’. Dacă politicienii de acum nu au curajul unor decizii , dacă incertitudinea e singura lor promisiune, la următoarele alegeri, oriunde pe planetă, lumea se va schimba! Eu o să-i votez pe cei care-mi vor explica cum planifică ei finalul fricii. Chiar dacă știu că mă vor minți! Frica nu oprește moartea! Frica oprește viața! Și eu am obosit un pic”, a mărturisit Dan Negru pe rețelele de socializare.