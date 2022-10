Dan Negru și-a spus părerea după ce Delia a mărturisit de ce nu își dorește copii: „Văd iureșul stârnit acum de Delia cu declarația ei”

a ieșit în spațiul public cu o reacție la cel mai controversat subiect al momentului, întrebarea ” de ce nu vrei să faci copii?”. Prezentatorul îi ia apărarea fostei colege de la Antena 1 în urma valului de comentarii negative apărute după declarațiile făcute de cântăreață.

În urmă cu câteva zile, Delia Matache a făcut câteva declarații și a spus care este motivul pentru care nu vrea să aibă copii, declarații care au devenit virale și subiect de dezbatere pentru mulți internauți. În timp ce unii o critică pe vedetă pentru ceea ce a spus, alții îi iau apărarea și spun că este total nepotrivit să întrebi două persoane care se află într-un cuplu de ce nu vor să aibă copii.

Dan Negru a reacționat la cea mai controversată întrebare a momentului

Afirmațiile Deliei au stârnit numeroase comentarii în contradictoriu, mai ales în mediul online. După ce mai multe persoane au atacat-o pe cântăreața pentru punctul său de vedere, .

„E josnică întrebarea „de ce nu aveți copii?”. E armă în multe dispute, am auzit-o chiar și-n campania prezindențială și văd iureșul stârnit acum de Delia cu declarația ei despre copii. Doar un mitocan intră in intimitatea unui cuplu. Am doi copii și nu e treaba mea de ce alții nu au. Nimic nu ne încântă mai mult decât treburile care nu ne privesc.”, astfel și-a început Dan Negru mesajul pe rețelele de socializare.

” E intimitatea în care nimeni nu trebuie să intre”

Prezentatorul TV consideră totodată că o astfel de întrebare ca: „De ce nu aveți copii”, nu ar trebui să existe și că ține de intimitatea fiecăruia, intimitate în care absolut nimeni nu ar trebui să intre. Ba mai mult, Dan Negru a dezvăluit obiceiurile din redacțiile de presă: ”cei bătrâni îi trimit pe cei tineri la luptă”.

„În redacțiile media de unde pleacă astfel de întrebări e ca la război: cei bătrâni, șefii care nu se văd și care câștigă banii îi îndeamnă pe cei tineri , reporterii care se văd și câștigă prost să pună astfel de întrebări. De asta, nu-i judecați pe reporterii tineri când pun întrebări tâmpite. Nu judecați fațada până nu vedeți interiorul . Și-n media e ca-n război: cei bătrâni îi trimit pe cei tineri la luptă. „De ce nu aveți copii” e intimitatea în care nimeni nu trebuie să intre. Totuși, oricât de ticăloși am fi, „fiecare copil care se naște ne arată că Dumnezeu încă nu e dezamăgit de oameni”. ( imaginile sunt de acu’ 20 de ani)”, a scris Dan Negru pe rețelele de socializare.