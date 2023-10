Dana Budeanu, despre valurile de migranţi din Orientul Mijlociu ce ar putea căuta refugiu în Europa: „Unde îi cazăm, la noi în case, în teatre, unde?”

Designerul Dana Budeanu a fost invitată de Victor Ciutacu pentru a discuta care se îndreaptă spre Europa în urma izbucnirii războiului în Fâșia Gaza.

o profundă îngrijorare cu privire la posibilul val de migranți care ar putea căuta refugiu în Europa în urma escaladării conflictului dintre Israel și gruparea teroristă Hamas, cantonată în Fâșia Gaza, scrie .

„Un nou val de kigranti, aceasta amenintare perpetua la adresa occidentului, cu care orientul si SUA santajeaza la propriul occidentul. Nu stiu daca sunteti constienti de ce s-a intamplat in Europa din momentul cand UE a decis ca deschide granitele valurilor de migranti. A distrus Europa, asta a fost misiunea doamnei Merkel si a indeplinit-o.

Acum vorbesc cu doritorii de Schengen, cu care se joaca politicienii ca la barbut, iar creierele voatre spalate sunt zarurile. Ca cica stam in vama. Pai ce-ar fi sa nu mai stai in vama, dar cand deschizi usa sa gasesti 500 de migranti pe scara blocului.

Poate intrebati, dar cine se ocupa la granita de valurile de migranti care vor intra in Schengen pe aici, ca prin Ungaria nu pot, ca aia si-au facut gard. Pe mine ma doare la banana, ca am paza. Stati in vama? Bine, ma, deschideti voi culoarul si cazati-i, dati-le sa manance, astia au plozi, au venit pe jos. Noi nu suntem Dumnezeu, sa gestionam soarta mapamondului. Noi suntem un statulet, trebuie sa ne gestionam noi pe noi.

Urla Rares ca nu ne lasa Austria. Pai sa le lingem picioarele, ca aia stiu. Daca maine suna Putin in Africa si le zice sa dea drumul la 2 milioane de oameni, aia maine vin pe jos. Voi ati vazut cum se intra in Italia, in Spania, Franta? Voi credeti ca nu raman aici, ca suntem saraci? Credeti ca sunteti mai saraci decat aia? UK d-aia a iesit din UE. Ba, daca au ingropat UK, Franta, Germania, marile economii, voi ganditi? Ce facem cu astia 2 milioane daca vin maine? Unde ii cazam, la noi in case, in teatre, unde? Nu avem infrastructura. Stau la voi pe scara blocului si nu ai voie sa-i arunci, ca au statut special, trebuie sa le dai si bani. Cum a fost si cu Slava, doar ca aia jumatate din ei au milioane si miliarde de dolari.”, a încheiat aceasta.