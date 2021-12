Dana Budeanu, ironizată de Florin Gardoș. Fotbalistul, clip viral pe TikTok (VIDEO)

Cum Liga 1 a dat deja ultima reprezentație în 2021, fotbalistul Florin Gardoș a profitat de timpul liber și și-a îndreptat atenția către mediul online. Fundașul Academicii Clinceni a postat pe TikTok un filmuleț în care o ironizează pe Dana Budeanu, după o declarație mai controversată a criticului de modă, transmite GSP.

Ce declarase Dana Budeanu și cum a ironizat-o Florin Gardoș

Dana Budeanu, cunoscută pentru ieșirile acide, spusese că „toți meltenii se pozează lângă grătar”.

„Toți meltenii se pozează lângă grătar, cu micii pe grătar și cum fac ei ceafă. Ce aveți, bă băiatule? Ce e, mă, aia? Cum să te pozezi, mă, cu grătarul, bă băiatule? Cum să te pozezi făcând grătar? Cum? Ce ne arăți? Că ai mâncare? Am mâncare, am burta plină… E OK. Care e semnificația acestor poze de țărani cocliți? Cum face el grătar, ce mișto e cu fumul ăla…”, afirmase Dana Budeanu.

Acestea fiind spuse, fotbalistul a postat pe TikTok un filmuleț în care pregătea o friptură la grătar, iar pe fundalul clipului se aud vorbele Danei Budeanu.

„Îmi cer scuze, doamna Dana”, a scris Florin Gardoș în descriere.

Academica Clinceni, ultima în Liga 1. Ce a spus Florin Gardoș după înfrângerea cu Chindia

Academica Clinceni, echipa la care evoluează Florin Gardoș, este într-o situație destul de complicată în Liga 1, acolo unde a adunat doar 11 puncte în 21 de meciuri și ocupă ultima poziție. Formația ilfoveană și Dinamo București nu au reușit să țină pasul cu restul plutonului și par principalele „candidate” la retrogradare.

„Cred că echipa asta nu e echipă de ultimul loc, dar trebuie schimbat ceva aici. În continuare sunt 4 luni restanţe la salarii, dar am avut nişte bonusuri şi au fost bune şi alea, mai ales că am reuşit să facem nişte puncte. Și cel puţin ceva bani de sărbători vor fi. Nu am avut nicio satisfacţie sezonul ăsta. Dacă nu am nicio plăcere, mi-e greu să mai vin la fotbal. Nu am de ce să mai vin. Noi suntem oarecum la mijloc. Domnul Chirilă îşi doreşte în continuare să lucreze cu noi, noi suntem zi de zi acum cu un alt antrenor. Noi, jucătorii, am căzut cumva la mijloc”, a spus Florin Gardoș, citat de Telekom Sport.