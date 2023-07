Dana Nălbaru, dezvăluiri despre boala cu care se confruntă soțul ei, Dragoș Bucur. Cum le-a afectat căsnicia: „Într-o noapte a făcut o criză și nu mă recunoștea”

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur formează din showbiz-ul românesc. Căsătoriți din anul 2005, prezentatorul de la „Visuri la cheie” și soția sa sunt părinții a trei copii frumoși, Sofia, Kadri și Roxana.

Dana Nălbaru, despre viața alături de Dragoș Bucur

Puțini sunt cei care știu că de 20 de ani, Dragoș Bucur suferă de o boală periculoasă. De curând, soția acestuia a vorbit, pe blogul ei, despre diagnosticul prezentatorului și despre modul în care le-a afectat viața de cuplu.

„La început nu aveam nici cea mai mică idee despre ce înseamnă hipo și hiper. Vedeam că se testează des, că își face insulina, că își cântărește mâncarea (a avut o perioadă în care mergea cu cântarul în geantă la restaurant) dar, cu timpul, am învățat cam tot ce e important să știu despre diabet. Azi acele, insulina, testele, senzorii, pompa fac parte din viața mea.

(…) Despre Dragoș e vorba și o să vă spun alături de diabetul său. Știți, noi doi (eu și diabetul lui Dragoș) ne-am cam împrietenit. A fost dragoste la prima vedere pentru că a venit la pachet cu proprietarul.

Desi are perioade extrem de solicitante din punct de vedere profesional și asta îi afectează glicemiile pe o perioada mai lungă de timp, deși mă îngrijorez pentru fiecare noapte pierdută la câte-o filmare, deși îl văd uneori confuz de la hipo sau nervos de la hiper, el e aproape tot timpul treaz…înăuntrul său știe foarte bine ce are de făcut de fiecare dată și face. Face așa de bine și de discret (are grijî de el) încât reușește să ne ferească pe noi (pe mine și pe copii) de diabet.

Nu se plânge niciodată, nu spune niciodată nu pot atunci când am nevoie de ajutor (și poate nu tot timpul se simte bine), nu e mofturos sau pretențios, ba e chiar vesel și mereu gata să găsească o soluție”, a scris Dana Nălbaru, notează .

Dana Nălbaru, despre un moment dificil în căsnicia cu Dragoș Bucur

„O singură dată s-a enervat tare. Când și-a uitat borsetă cu teste și insulina la hotel, în Paris. Iar eu, o singură dată m-am speriat îngrozitor. Într-o noapte, când a intrat în hipo și i-a luat câteva zeci de secunde bune ca să mă recunoască și să-mi poată spune ceva.

M-am panicat, desigur, i-am adus zahăr și am așteptat să își revină. În rest, viața e ca la orice altă familie. Cu hidrați, dulciuri, muncă, vacanțe, copii, prieteni și muulte vise frumoase de împlinit în viitor”, a mai spus Dana Nălbaru.