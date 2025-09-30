B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cum a aflat Dana Roba că e înșelată de iubit: „Un nenorocit” (FOTO)

Cum a aflat Dana Roba că e înșelată de iubit: „Un nenorocit” (FOTO)

Traian Avarvarei
30 sept. 2025, 19:36
Cum a aflat Dana Roba că e înșelată de iubit: „Un nenorocit” (FOTO)
Dana Roba a aflat că iubitul o înșală. Sursa foto: Daniela Roba / Facebook
Cuprins
  1. Cum a aflat Dana Roba că a fost înșelată
  2. De când sunt împreună Dana Roba și bărbatul iubăreț
  3. Cum a ajuns Dana Roba în atenția publică

Dana Roba a fost înșelată de iubit. Chiar ea a publicat schimburile de mesaje dintre el și alte femei. Make-up artistul a spus că nici gând să ierte acest lucru.

Cum a aflat Dana Roba că a fost înșelată

Dana Roba a găsit în telefonul iubitului schimburi de mesaje între el și alte femei. Unora, el le-a trimis și poze.

Din mesaje mai reiese că el ar fi vrut să se despartă de Dana sau cel puțin așa le-a spus respectivelor.

„Nu știu ce mai faci și dacă viața ta e aglomerată sau dacă ești cu cineva, dar m-am gândit că mi-ar plăcea să ne vedem cândva, dacă și tu simți la fel. Fără grabă și fără presiune, doar să știi că mi-ar face plăcere să petrecem timp împreună la o cafea, dacă vrei” – i-a transmis bărbatul uneia dintre femei.

Chiar dacă la prima vedere femeia pare să-l fi refuzat, el a insistat să o vadă.

Iar altei femei i-a promis că va discuta cu Dana și va rezolva definitiv „această problemă” – o aluzie că intenționează să pună capăt relației.

Oricum, Dana Roba, când postat în online capturi cu aceste mesaje, a spus că nici nu are de gând să treacă cu vederea pasul greșit al iubitului.

Ce mesaje își trimitea iubitul Danei Roba cu alte femei. Sursa foto: captură SpyNews

De când sunt împreună Dana Roba și bărbatul iubăreț

Dana Roba a început să se afișeze că noul iubit în urmă cu doar două luni, amintește SpyNews.

Anterior, Dana a avut o relație cu un american.

Ea a și dezvăluit recent că-și dorește să aibă un al treilea copil, de data aceasta cu un bărbat de culoare: „Spre surprinderea voastră, aș mai vrea un copil și aș vrea să fie făcut cu un bărbat de culoare. Mi-ar și plăcea foarte mult să mă căsătoresc cu un bărbat de culoare și să mai fac un copil și să își dorească și el, bineînțeles, să fie tată. (…) Vreau să ia rol de tată și să fie cu adevărat un bărbat care își dorește o femeie ca mine, o femeie care nu stau să atârn la banii lui sau pur și simplu să îmi iubească copiii cum i-ar iubi pe ai lui”.

Cum a ajuns Dana Roba în atenția publică

În urmă cu mai mulți ani, Dana Roba a avut o relație tumultuoasă cu Nicolae Guță. Ei nu au mai păstrat legătura după ce s-au despărțit.

Dar Dana Roba a ajuns în atenția publică mai ales din cauza unui incident grav: ea a fost atacată cu un ciocan în cap de către soțul ei de la vremea respectivă. Individul a fost condamnat la șapte ani de închisoare și la plata a 80.000 de euro daune morale.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Acestea sunt primele simptome ale bolii care ar fi ucis-o pe Ioana Popescu. Boala poate evolua fără semne evidente
Monden
Acestea sunt primele simptome ale bolii care ar fi ucis-o pe Ioana Popescu. Boala poate evolua fără semne evidente
A pierdut sarcina, iar apoi a primit un diagnostic crunt. Boala gravă de care suferă Maria de la Insula Iubirii: „Nu mă așteptam”
Monden
A pierdut sarcina, iar apoi a primit un diagnostic crunt. Boala gravă de care suferă Maria de la Insula Iubirii: „Nu mă așteptam”
Anda Adam și soțul ei au fost evacuați peste noapte. Pagubă uriașă după un ghinion în afaceri
Monden
Anda Adam și soțul ei au fost evacuați peste noapte. Pagubă uriașă după un ghinion în afaceri
Ce meserie visa Șerban Pavlu să aibă în copilărie? „Are legătură și cu ce am ajuns să fac până la urmă”
Monden
Ce meserie visa Șerban Pavlu să aibă în copilărie? „Are legătură și cu ce am ajuns să fac până la urmă”
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate. Fiul fostului dictator comunist își cere dreptul la viață în justiție
Monden
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate. Fiul fostului dictator comunist își cere dreptul la viață în justiție
Theo Rose și Anghel Damian sărbătoresc un an de la nuntă
Monden
Theo Rose și Anghel Damian sărbătoresc un an de la nuntă
Jennifer Lopez vorbește despre divorțul de Ben Affleck. Cum a transformat despărțirea viața artistei (VIDEO)
Monden
Jennifer Lopez vorbește despre divorțul de Ben Affleck. Cum a transformat despărțirea viața artistei (VIDEO)
Oana Moșneagu: „Nu am simptome în fiecare zi”. Cu ce problemă de sănătate se confruntă
Monden
Oana Moșneagu: „Nu am simptome în fiecare zi”. Cu ce problemă de sănătate se confruntă
Maia Morgenstern a devenit bunică. Emoții și mărturisiri după nașterea fiicei Cabiria (FOTO)
Monden
Maia Morgenstern a devenit bunică. Emoții și mărturisiri după nașterea fiicei Cabiria (FOTO)
La 15 ani de la inaugurare, Epoque Hotel Relais & Châteaux înregistrează venituri anuale de 3 milioane de euro și trece pragul simbolic de 300.000 de oaspeți primiți
Monden
La 15 ani de la inaugurare, Epoque Hotel Relais & Châteaux înregistrează venituri anuale de 3 milioane de euro și trece pragul simbolic de 300.000 de oaspeți primiți
Ultima oră
19:59 - Acestea sunt primele simptome ale bolii care ar fi ucis-o pe Ioana Popescu. Boala poate evolua fără semne evidente
19:28 - Tu poți să rezolvi acest test de inteligență, în doar 10 secunde? Puține persoane au găsit așa rapid diferențele (FOTO)
19:27 - Felurile de mâncare perfecte pentru persoanele care vor să slăbească. Mihaela Bilic: „Timp de 3-4 ore te simți sătul”
19:21 - Circulația feroviară pe ruta Constanța – Mangalia, suspendată. Ce alternativă au călătorii până la finalizarea lucrărilor
18:59 - A pierdut sarcina, iar apoi a primit un diagnostic crunt. Boala gravă de care suferă Maria de la Insula Iubirii: „Nu mă așteptam”
18:49 - Secretarul american al Apărării declară război generalilor grași: „Nu ne reprezintă”. La ce noi teste vor fi supuși soldații
18:48 - Ion Țiriac are un teren imens în Africa. Și Gigi Becali are pământ acolo, dar dintr-un alt motiv. „Vezi oamenii acolo trăind în urmă cu o sută de ani”
18:30 - Ionel Bogdan (PNL): Câciu și Budăi concurează AUR și SOS în opoziție. Ăsta e Noul PSD?!
18:27 - Andrei Baciu, mesaj din Polonia: regulile pentru „lumea digitală” și întâlnire cu Jens Stoltenberg
18:26 - Nicușor Dan a anunțat când va desecretiza ședința CSAT și actele care au dus la anularea alegerilor: „Am citit tot dosarul” (VIDEO)