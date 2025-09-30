Dana Roba a fost înșelată de iubit. Chiar ea a publicat schimburile de mesaje dintre el și alte femei. Make-up artistul a spus că nici gând să ierte acest lucru.

Cum a aflat Dana Roba că a fost înșelată

Dana Roba a găsit în telefonul iubitului schimburi de mesaje între el și alte femei. Unora, el le-a trimis și poze.

Din mesaje mai reiese că el ar fi vrut să se despartă de Dana sau cel puțin așa le-a spus respectivelor.

„Nu știu ce mai faci și dacă viața ta e aglomerată sau dacă ești cu cineva, dar m-am gândit că mi-ar plăcea să ne vedem cândva, dacă și tu simți la fel. Fără grabă și fără presiune, doar să știi că mi-ar face plăcere să petrecem timp împreună la o cafea, dacă vrei” – i-a transmis bărbatul uneia dintre femei.

Chiar dacă la prima vedere femeia pare să-l fi refuzat, el a insistat să o vadă.

Iar altei femei i-a promis că va discuta cu Dana și va rezolva definitiv „această problemă” – o aluzie că intenționează să pună capăt relației.

Oricum, Dana Roba, când postat în online capturi cu aceste mesaje, a spus că nici nu are de gând să treacă cu vederea pasul greșit al iubitului.

De când sunt împreună Dana Roba și bărbatul iubăreț

Dana Roba a început să se afișeze că noul iubit în urmă cu doar două luni, amintește

Anterior, Dana cu un american.

Ea a și dezvăluit recent că-și dorește , de data aceasta cu un bărbat de culoare: „Spre surprinderea voastră, aș mai vrea un copil și aș vrea să fie făcut cu un bărbat de culoare. Mi-ar și plăcea foarte mult să mă căsătoresc cu un bărbat de culoare și să mai fac un copil și să își dorească și el, bineînțeles, să fie tată. (…) Vreau să ia rol de tată și să fie cu adevărat un bărbat care își dorește o femeie ca mine, o femeie care nu stau să atârn la banii lui sau pur și simplu să îmi iubească copiii cum i-ar iubi pe ai lui”.

Cum a ajuns Dana Roba în atenția publică

În urmă cu mai mulți ani, Dana Roba a avut o relație tumultuoasă cu Nicolae Guță. Ei nu au mai păstrat legătura după ce s-au despărțit.

Dar Dana Roba a ajuns în atenția publică mai ales din cauza unui : ea a fost de către soțul ei de la vremea respectivă. Individul a fost condamnat la șapte ani de închisoare și la plata a 80.000 de euro daune morale.