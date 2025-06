Dana Roba, din nou singură. De ce s-a despărțit de iubitul american? „Nu mai am 20 de ani”

Dana Roba și iubitul american, și-au spus „adio”. Nimeni nu se aștepta la un final atât de rapid, mai ales că în imaginile publicate de ea pe rețelele de socializare, părea că cei doi trăiesc o poveste de iubire ca în filme.

După momentul de groază prin care artista a trecut în urmă cu aproximativ doi ani, atunci când fostul iubit i-a aplicat mai multe lovituri de ciocan în cap, cu scopul de a o omorî, Dana Roba și-a găsit liniștea de care avea nevoie în brațele lui . Foștii parteneri se știu încă din copilărie, atunci când cei doi au fost prieteni.

Dana Roba și Beniamin au format un cuplu timp de aproximativ un an si jumătate, timp în care, chiar și fetițele make-up artistei s-au atașat de bărbatul care le-a făcut mama atât de fericită. Însă, la începutul anului, cei doi au decis să o ia pe drumuri separate, iar la scurt timp după, Dana Roba s-a îndrăgostit de un alt bărbat: un american.

Dana Roba: Nu am timp să aștept să se schimbe cineva pentru mine

Recent, în cadrul unui interviu online, Dana Roba a dezvăluit că nu mai formează un cuplu cu bărbatul din America, motivul fiind că make-up artista nu mai are răbdare și nici timp ca persoanele din jurul ei să se schimbe.

„Nu răspund la această provocare, altă întrebare (n.r. legată de despărțirea de iubitul din America). Altă întrebare, te rog, altă întrebare. Consider că e altă cultură… și nu am timp, consider că nu mai am 20 de ani să am timp să înțeleg pe cineva, să aștept să se schimbe cineva pentru mine, să facă vreun efort pentru mine și așa mai departe.

Eu nu am timp, sunt mamă la 2 copii și vreau să-ți mai spun ceva foarte important, mi-a spus Celine, nu de mult timp: «Mami, vrei să-ți spun ceva? Beni este cel mai frumos iubit al tău, pe care tu l-ai avut și eu îl vreau pe Beni de tată»”, a spus Dana Roba, pentru Wownews.ro, citat de .

„Fetițele mele l-au iubit și-l iubesc foarte mult pe Beni”

În cadrul aceluiași intreviu, Dana Roba a recunoscut că Beni a fost bărbatul care s-a comportat exemplar atât cu ea, cât și cu fetițele ei. Make-up artista a mărturisit faptul că cele mici îl iubesc și acum extrem de mult pe Beni, iar atunci când se văd accidental, nu își pot stăpâni sentimentele pe care încă le au pentru fostul partener al mamei lor.

„Fetițele mele l-au iubit și-l iubesc foarte mult pe Beni. Dacă ne întâlnim la mall sau ne întâlnim undeva, deci cum sare Chantal în brațele lui și Celine… ceva incredibil!”, a mai declarat Dana Roba.