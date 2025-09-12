Dana Roaba, , a făcut anunțul momentului! Fosta iubită a lui Nicolae Guță a detonat bomba, când nimeni nu se aștepta.

a mărturisit că își mai dorește un copil, însă a pus câteva condiții pentru ca acest lucru să se îndeplinească. Dana nu vrea un copil pur și simplu, ci unul făcut cu un bărbat de culoare.

Ce condiții trebuie să îndeplinească cel care va fi tatăl copilului ei

Dana Roba, adesea postează o secțiune pe Instastory, unde urmăritorii îi pot adresa diverse întrebări. Așa a făcut și de această dată, iar întrebările, care mai de care mai controversate, nu au întârziat să apară.

Una dintre întrebări a fost dacă și-ar dori să devină mamă pentru a treia oară, iar răspunsul Danei a fost surprinzător. Aceasta a spus că nu exclude ideea, dimpotrivă, însă lucrurile trebuie să fie cât de cât așezate, adică: bărbatul să fie de culoare, să își dorească să aibă copil și să se implice în creșterea lui.

„Spre surprinderea voastră, aș mai vrea un copil și aș vrea să fie făcut cu un bărbat de culoare. Mi-ar și plăcea foarte mult să mă căsătoresc cu un bărbat de culoare și să mai fac un copil și să își dorească și el, bineînțeles, să fie tată, nu doar donator de spermă, așa nu vreau. Vreau să ia rol de tată și să fie cu adevărat un bărbat care își dorește o femeie ca mine, o femeie care nu stau să atârn la banii lui sau pur și simplu să îmi iubească copiii cum i-ar iubi pe ai lui”, a spus Dana Roba, pe

Dana Roba, atac la adresa internauților răutăcioși

Nici bine nu s-a postat cu noul iubit, că valurile de comentarii au asaltat-o, dar Dana Roba nu s-a abținut. Femeia le-a dat peste nas tuturor celor care s-au grăbit să îi critice pe ea și pe partenerul ei.

La pozele postate cu bărbatul de culoare cu care este într-o relație, Dana Roba a primit comentarii în care a fost întrebată cum poate să le prezinte fetițelor ei un bărbat de altă origine. Make-up artista le-a dau un răspuns pe măsura temperamentului său vulcanic pe care îl știe toată România.

„Am primit şi câteva comentarii de la femeile perfecte care au bărbați albi, impecabili, şi pe dinăuntru şi pe dinafară: cum pot să le prezint fetelor un bărbat de culoare ? E uite bine, ca pot şi ca vreau. Este mai mic decât mine cu 2 ani şi nu are copii, și nu a fost însurat niciodată. Prefer să mai fac eu 5 copii, decât să mai văd bărbat cu copii în faţa mea”,

Ce spune Dana Roba despre ideea de a fi mamă vitregă