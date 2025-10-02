B1 Inregistrari!
Dana Roba, mesaje cu subînțeles după despărțirea de iubitul infidel! Ce a postat fosta lui Guță

Dana Roba, mesaje cu subînțeles după despărțirea de iubitul infidel! Ce a postat fosta lui Guță

Elena Boruz
02 oct. 2025, 12:39
Dana Roba, mesaje cu subînțeles după infidelitatea iubitului Sursa foto: Daniela Roba / Facebook
Dana Roba trece printr-o nouă dezamăgire! Când părea că lucrurile în viața ei se liniștesc, make-up artistul a dat de o altă problemă. Partenerul, alături de care s-a afișat în urmă cu câteva luni, a înșelat-o.

Dana, în spiritu-i caracteristic, a povestit pe rețelele de socializare ce s-a întâmplat și a postat și dovezi pentru a demonstra că partenerul său vorbea cu mai multe femei. Acum, aceasta își șterge rănile și o ia de la capăt, iar recent a distribuit două mesaje cu subînțeles, pe platforma TikTok.

Ce a postat Dana Roba

Fosta iubită a manelistului Nicolae Guță a postat pe TikTok două mesaje, ațintite asupra fostului iubit. Femeia a transmis că tăcerea nu ar trebui considerată ca fiind naivitate, inducând ideea că alege să rămână rezervată în toată această situație.

„Tăcerea este o armă. Dacă alegi să taci, asta nu înseamnă că ești naiv. Prin tăcerea ta, le arăți oamenilor că ești matur”, este unul dintre mesajele de pe TikTok.

„Nu fi trist dacă îți vezi fosta parteneră cu altcineva. Amintește-ți ce ne-au învățat părinții: să donăm jucăriile vechi copiilor săraci”, se arată într-o altă postare.

Cum a aflat Dana Roba că este înșelată

Cunoscuta make-up artistă a împărtășit cu urmăritorii experiența neplăcută prin care a trecut. Aceasta a găsit în telefonul fostului partener mai multe schimburi de mesaje între acesta și alte femei. Dana Roba a subliniat faptul că nu va ierta niciodată așa ceva și l-a numit pe acesta „nenorocit”.

„Nu știu ce mai faci și dacă viața ta e aglomerată sau dacă ești cu cineva, dar m-am gândit că mi-ar plăcea să ne vedem cândva, dacă și tu simți la fel. Fără grabă și fără presiune, doar să știi că mi-ar face plăcere să petrecem timp împreună la o cafea, dacă vrei”, i-a transmis bărbatul uneia dintre femei.

