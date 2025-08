Dana Roba a dat un răspuns tuturor femeilor care o critică pentru noua relație pe care și-a făcut-o. nu s-a mai putut aține și le-a închis gura răutăcioșilor.

De curând, Dana Roba s-a afișat cu noul ei partener. Aceasta este super îndrăgostită de el și își dă șansa să iubească din nou. Nu se putea declara cea mai norocoasă pe plan amoros, până acum, însă pare lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună.

le-a dat peste nas femeilor care au criticat-o pentru relația pe care oa re cu un bărbat de culoare. Pe lângă comentariile pozitive, căci au existat și acestea, femeia s-a „lovit” de multe critici. Astfel, a ales să scrie un comentariu, la propria postare de pe Instagram, unde le-a „potolit” pe urmăritoare.

„Am primit şi câteva comentarii de la femeile perfecte care au bărbați albi, impecabili, şi pe dinăuntru şi pe dinafară: cum pot să le prezint fetelor un bărbat de culoare ? E uite bine, ca pot şi ca vreau. Este mai mic decât mine cu 2 ani şi nu are copii, și nu a fost însurat niciodată. Prefer să mai fac eu 5 copii,decât să mai văd bărbat cu copii în faţa mea”,

Dana a mai scris faptul că nu ar putea fi într-o relație cu un bărbat care are deja un copil. Femeia a mai spus asta, într-o altă postare, din urmă cu ceva timp, însă și de data aceasta a subliniat acest subiect. Dana spunea la acea vreme că ar prefera să treacă printr-un întreg proces de dezlegare a trompelor și de fertilizare in vitro decât să fie mamă vitregă.

În plus, aceasta a declarat că nu ar putea face copil decât cu un bărbat de culoare și nicidecum cu unul alb.

„Sunt o mamă vitregă de c…t, dar sunt o mamă exemplar pentru fetele mele. Nu am renunţat la ele prin câte am trecut şi nici nu voi renunța vreodată. M-am judecat 2 ani cu toată familia fostului soţ, am plătit 20.000€ avocații să le câştig şi nu regret nimic. li mulțumesc Lui Dumnezeu în fiecare zi pentru viața mea. Iar într-o relație când nu se mai poate, viaţa merge mai departe. Nu îmi toarnă nimeni statuie dacă stau într-un mediu toxic şi pozez în famila perfectă”, a mai scris Dana Roba pe rețelele de socializare.