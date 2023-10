Dana Roba se mărită din nou. Fosta iubită a lui Guţă vrea să fie o mireasă nonconformistă / Ce culoare va avea rochia

fericită și acum se bucură de soarele care a apărut în viața ei. Ea are un nou proiect în domeniul machiajului și planuri mari pe plan personal. Într-un interviu exclusiv pentru , Dana Roba a dezvăluit că așteaptă cu nerăbdare divorțul pentru a se căsători din nou cu iubitul ei.

Dana Roba vrea să se mărite cu iubitul ei

„Eu am un proiect nou în desfășurare. Va fi pe partea de beauty și se va concretiza totul în curând. Vreau să fac totul așa cum trebuie. Eu muncesc mult în această perioadă, dar cu fetițele mă ajută bona. De dimineață le duc eu, de la școală le aduc, dar în rest, am bonă, care stă cu ele. Eu fetițelor nu am avut ce să le explic, pentru că ele au fost acolo, lângă mine, când s-a întâmplat nenorocirea.

Celine mi-a arătat și locul unde stătea când el mă lovea. Ele nu vorbesc despre el, ele vorbesc despre mine. Cele mici știu cât de mult le iubesc și cât investesc în ele. Văd și la școală, colegii lor, cum sunt aranjate. Celine mi-a spus că au întrebat-o colegii ce s-a întâmplat cu mine, iar ea le-a răspuns că nu se vorbește despre asta la grădiniță. A vorbit ca o domnișoară procuror”, a declarat Dana Roba pentru sursa citată.

Make-up artista își dorește să fie o mireasă mai nonconformistă

, formează un cuplu fericit și au planuri de căsătorie. Ea vrea să fie o mireasă nonconformistă și așteaptă cu nerăbdare divorțul de cel care aproape i-a cauzat moartea.

„Eu abia aștept să mă văd divorțată. Relația îmi merge foarte bine. Nu avem încă neapărat planuri în acest sens. Dar abia aștept să divorțez, iar apoi vom vedea. Pot spune că el e bărbatul vieții mele. Evident, abia aștept să mă mărit din nou. Aș vrea să fiu o mireasă mai nonconformistă. Mi-aș lua o rochie roz, nu aș mai vrea rochie albă”, a mai spus Dana Roba.