Dana Rogoz, mărturisiri emoționante despre relația cu soțul ei: „Cred că ne-am schimbat împreună”

Dana Rogoz este una dintre cele mai cunoscute actrițe din România. Vedeta se bucură de mare succes în plan profesional și are o familie minunată, despre care îi place să vorbească cu drag.

De curând, a făcut dezvăluiri despre cum decurge relația cu soțul ei, după 20 de ani de căsnicie.

Dana Rogoz și Radu Dragomir, un cuplu de poveste

Dana Rogoz și Radu Dragomir formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Se iubesc de 18 ani și niciodată nu s-au despărțit în această perioadă. Nimeni nu le-a dat prea multe șanse la început, având în vedere diferența de vârstă de aproape 18 ani, dar se pare că mariajul lor a rezistat în timp.

Ei au doi copiii împreună, o fetiță pe nume Lia și un băiețel pe nume Vlad. Sunt foarte fericiți împreună și vorbesc deschis despre relația lor. De curând, că în căsnicia sa nu sunt gelozii și împreună s-au schimbat, dar consideră că mai mult ea a devenit o altă persoană. Spune că are o relație armonioasă, în care ea și soțul se completează perfect și știe că vor îmbătrâni împreună.

„Da, deja mai mult de jumătate din viața mea am petrecut-o alături de el. Cred că ne-am schimbat mult, amândoi. Probabil eu mai mult decât el. Dar ne-am schimbat împreună, adică unul în armonie cu celălalt. Am crescut o relație împreună, am adus-o la majorat. Și sigur că primii ani din viața oricui sunt esențiali în formarea lui, sunt baza. Iar pentru acei ani le mulțumesc părinților”, a spus Dana Rogoz”, potrivit .

Secretul căsniciei fericite

Foarte multe persoane se întreabă care este succesul căsniciei lor, așa că actrița l-a dezvăluit. Aceasta spune că încrederea este cea mai importantă, iar ei și-au demonstrat de multe ori că există cu desăvârșire acest sentiment în relația lor.

Dana Rogoz știe că Radu a fost cel care a susținut-o cel mai mult și a ajutat-o să evolueze, iar pentru asta îi este recunoscătoare.

Actrița recunoaște că tot ceea ce este astăzi i se datorează lui și simte că nu ar fi reușit să lângă altcineva, având în vedere că este cu celebrul regizor încă de când ea avea 18 ani și era doar un copil.

Fotografia cu micuța Lia, postată în urmă cu aproape un an, a strâns sute de mii de like-uri și a fost distribuită de nenumărate ori. Totodată, comentariile primite de la internauți din toată lumea sunt copleșitoare. Dana Rogoz a povestit recent pe contul de Instagram că nu se aștepta ca imaginea respectivă să aibă un asemenea succes.

„Nu aveam nicio idee că urmează să facă turul lumii, din America și până în Vietnam. Sute de mii de like-uri și share-uri în doar câteva zile, în toate limbile pământului. Azi Lia împlinește 1 an și 7 luni. Primesc mesaje de peste tot din lume pentru ea. Un bărbat din Mexic mă roagă să o filmez, cadou de ziua soției sale”, a precizat Dana Rogoz pe contul de socializare.

Mai mult, o femeie din Armenia și-a exprimat dorința de a veni în România ca să o întâlnească pe micuță.