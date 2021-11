Dana Savuică nu mai poate să se ridice din pat. Ce diagnostic a primit vedeta

Dana Savuică trece printr-o perioadă mai complicată. Prezentatoarea se confruntă cu probleme grave de sănătate.

Dana Savuică geme de durere

Vedeta a fost internată la spital. Aceasta a suferit o intervenție chirurgicală. Femeia a fost operată de hernie de disc. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Dana Savuică a căzut în baie și nu s-a putut mișca. Afacerista gemea de durere și a ajuns la spital. Vedeta suferă de spondiloză lombară.

“Sunt pe calmante! Îmi tremură mâinile! Am amețeli mari! Sufăr de ceva timp de o spondiloză lombară care a dus la o hernie de disc destul de urâtă. Anul acesta mi s-a spus clar că trebuie să mă operez, dar mi-a fost frică. Sâmbătă am fugit la mare să fac niște aerosoli. Duminică m-am prăbușit acasă, în baie. Eram cu prietenul meu și cu sora mea. Amândoi s-au albit la față. Urlam de durere, rămăsesem înțepenită! Mă durea coloana, piciorul, nervul sciatic. Urlam de durere, dădeam cu pumnii în pereți. M-au târât cu o pătură prin casă. Am chemat o Salvare de la un spital privat. Patru oameni m-au cărat. Doctorul mi-a zis: cum stai de două luni cu așa dureri? Vezi că mâine-poimâine îți paralizează piciorul! Am fost dusă de urgență la operație”,a precizat Dana Savuiсă pentru emisiunea „La Măruță”.

Ce spun medicii despre starea Danei Savuică

Momentan, vedeta se simte bine și nu are dureri. Intervenția acesteia, a durat două ore. Acum, Dana Savuică nu are voie să se ridice din pat. Medicii spune că starea prezentatoarei se va îmbunătăți peste trei săptămâni. Frumosul fotomodel a devenit, acum două decenii, prima româncă care poza pentru revista Playboy.