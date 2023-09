Dana Săvuică pune sub semnul întrebării sinuciderea lui Stephan Pelger: „Eu nu cred că s-ar fi sinucis, nu cred asta”

Vestea că a provocat un val de șoc în întreaga țară, dar cei mai puternic afectați sunt cei apropiați regretatului designer. În ciuda stării sale fragile, Dana Săvuică a ales să facă câteva declarații referitoare la această tragedie, exprimându-și îndoiala cu privire la faptul că prietenul ei ar fi recurs la un astfel de gest necugetat.

Dana Săvuică nu crede că Stephan s-a sinucis

Chiar dacă nu erau atât de apropiați, cei doi păstrau o relație de prietenie și se întâlneau ocazional. Cu toate acestea, că nu l-ar fi putut imagina pe Stephan luându-și viața, în special având în vedere că acesta nu dădea nicio indicație că ar trece printr-o perioadă dificilă. Îl cunoștea drept o persoană extrem de veselă.

„Sunt șocată, n-am cuvinte. Eram prieteni. Eu știam că totul era okay. Recent am fost în Bali și am purtat o rochie din colecția lui și l-am tăguit, iar el mi i-a trimis inimioare. Mi-a dat o rochie și la Concertul ABBA, de anul trecut, de la Londra. Ne vizitam, eram prieteni. Nu foarte apropiați, nu mergem la petreceri împreună, dar mergeam la el și îmi alegeam haine.

E clar că s-a întâmplat ceva, să așteptăm să vedem ce spun medicii legiști. Eu nu cred că s-ar fi sinucis, nu cred asta. Era plin de viață, avea o efervescență artistică și umană… Și, în general, nu-mi place să fac speculații. Îmi închipui ce este acum în sufletul mamei lui, el o iubea enorm, era extrem de atașat de ea, n-avea cum să se sinucidă, pentru că el trăia și pentru mama lui, care are nevoi speciale și avea grijă de ea, nu știu ce s-a întâmplat. Îmi pare rău că acum sunt în Grecia, lucrez, mă întorc de-abia marțea viitoare, aș fi vrut să fiu alături de familia lui”, a declarat Dana Savuică, pentru .

Cătălin Botezatu, îndurerat de trecerea în neființă a prietenului său, Stephan Pelger

Chiar și Cătălin Botezatu a fost șocat la aflarea tristei vești conform căreia Stephan a încetat din viață, după ce a recurs la gestul sinucigaș al spânzurării. Celebrul designer susține că atunci când s-au întâlnit ultima dată, bărbatul părea să se simtă bine și niciun semn din comportamentul său nu a lăsat să se întrevadă tragedia care urma să se abată asupra lui.

Cu toate acestea, Cătălin Botezatu a menționat că, într-adevăr, era conștient de faptul că Stephan se confrunta cu diverse probleme, inclusiv de natură financiară. Cu toate acestea, el a sperat că bărbatul va reuși să le depășească cu timpul.

„Nu știu ce s-a întâmplat, m-am gândit că ceva s-a întâmplat, nu îmi vine să cred. Acum câteva săptămâni era foarte happy, am mers, și-a făcut un implant de păr… (…) Și eu iau medicamente de dormit, că nu pot să dorm, dar nu medicamente puternice, iar eu cred că depresia ține de fiecare. El a mai avut probleme și esențiale… și financiare. În fiecare an mergea la familia lui în Germania, mai era puțin ajutat(…) „Dacă s-a sinucis…nici nu știu… nu faci așa ceva. Toate antidepresivele astea… o să vorbesc și eu cu prietenii noștri comuni, nimeni nu știa lucrurile astea… ”, a spus Cătălin Botezatu în cadrul unei emisiuni televizate, potrivit playtech.ro.