Dani Oțil, incomodat la cumpărături: „Mi-am complicat viața foarte mult...”

momente ale vieții în cadrul emisiunii pe care o prezintă. Recent, aceasta a vorbit despre o întâmplare din timpul unei sesiuni de shopping, care a stârnit amuzamentul telespectatorilor și al colegilor săi de platou.

Vezi această postare pe Instagram

Prezentatorul a devenit cunoscut datorită emisiunii „Neatza cu Răzvan Și Dani”, pe care o moderează încă din anul 2008. În tot acest timp, vedeta nu ezită să scoată din cază momente din viața personală. De altfel, împreună cu Răzvan Simion, colegul său de platou, țin să amuze cu telespectatorii prin sarcasm și simțul umorului, notează .

Dani Oțil, moment stânjenitor la cumpărături

În ultima ediție a matinalului, Dani Oțil a povestit un moment stânjenitor la cumpărături.

Plecat să cumpere câteva lucruri necesare în casă, că nu are o monedă de 50 de ani pentru a lua un cărucior. Prin acest gest, el a stârnit amuzamentul unui cerșetor aflat în apropiere..

„Să vedeți ce-am pățit zilele trecute. Mi-a adus vecina roșii, a zis că sunt naturale, bio, deși aveam roșii în frigider, le-am ales pe alea. Și am zis: „Știi ce ar merge cu roșiile?’. Ar merge d-aia de oaie tare, învechit. Și a zis soția că ar merge și dacă mă duc să iau și pâine. Și a strigat soția: „Dar dacă tot te duci ia și un salam’. Dar a mai zis să iau apă.

Am luat mașina soției, că eu n-am mașină, eu sunt cu scuterul. Am plecat cu mașina, mi-am dat seama că nu pot căra toate lucrurile astea cu mâna, m-am dus să iau un coș, și când să-l iau mi-am dat seama că nu am 50 de bani, a râs de mine cerșetorul de la coș, că el avea 50 de ani, și eu nu aveam. Am început să trag de alea… a râs ăla de mine. Mi-am complicat viața foarte mult de la niște roșii. Dacă aveți roșii nu le faceți cadou, că nu știi cum se ajunge la un divorț”, a spus Dani Oțil.