Dani Oțil a luat măsuri după ce a primit o factură uriașă la curent: Sting toate luminile! Mai aprind câte o lanternă

Prezentatorul de la Neatza a mărturisit, în timpul emisiunii de marți, că i-a venit factura la curent. Dani Oțil spune că s-a trezit cu o sumă frumușică de plată, așa că a luat deja măsuri. Vedeta nu mai dorește să aibă și alte găru în buget așa că a decis să facă schimbări drastice în casă.

Prețurile ridicate la gase și la curent electric au început să facă victime și în rândul vedetelor. După ce Oana Roman s-a plâns de factura la gaze, a venit și rândul lui Dani Oțil să vorbească, mai în glumă, mai în serios, despre factura la curent.

Vedeta de la Antena 1 pare să fi avut o adevărată surpriză atunci când a venit factura, motiv pentru care a decis să ia măsuri.

Dani Oțil, gaură în buget din cauza facturii uriașe la curent

Celebrul prezentator a vorbit, în emisiunea lui de la Antena 1, despre gaura pe care i-a dat-o în buget factura de curent.

„Nu sunt nici bine, nici sănătos, e și vârsta, mă dor toate. Povara o simt cel mai tare în buzunare, că mi-a venit factura la curent… M-am uitat ieri în extrasul de contact, că se plătește automat, să văd ultimele două facturi.

De ieri umblu ca tata prin casă și sting toate luminile. Mai aprind câte o lanternă, seara, să nu zică vecinii că am murit”, a vorbit Dani Oțil, la Neatza.

Ce măsuri a luat prezentatorul de la Antena 1?! E pus pe economii

Se pare că Dani Oțil e pus pe economii după ce a venit noua factură la curent. Prezentatorul le-a mărturisit colegilor de platou că a organizat o ședință de familie și le-a comunicat tuturor din casă măsurile pe care le-a ales.

„Beculețele de afară sunt stinse toate. Am făcut consiliu de familie: am vorbit cu cel mic, am vorbit și cu soția, i-am zis gata cu Netflix, nu facem din noapte zi. I-am mutat și masa de machiaj la lumină, ca să beneficieze de lumina naturală. Nu a venit încă factura la gaze. În orice caz, am luat măsuri de precauți”, a mai adăugat el când i-a răspuns lui Răzvan la Neatza.