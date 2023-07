Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit / Cât a costat meniul „la reducere” de la cel mai important eveniment din viața lor

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit duminică, 30 iulie, la Mănăstirea Cașin, continuând importantul eveniment pe malul lacului, la un restaurant, loc în care au fost invitați sute de prieteni ai acestora.

Cei doi au ales un restaurant din Buftea. În această perioadă, localul oferă, până pe 30 septembrie, o reducere de 10% la prețul final al meniului. Prețul standard al unui meniu de nuntă este de 66 de euro + TVA.

Oțil și Prisăcariu au avut parte de un preț bun la meniul de nuntă, pentru că vinerea și duminica restaurantul mai are o reducere suplimentară.

Motivul pentru care nu s-a furat mireasa la nunta lui Dani Oțil

Chiar dacă acest obicei este din bătrâni respectat, Dani Oțil a spus că nu a vrut să respecte tradiția, pentru că nu voia să fie departe de a lui soție nici măcar pentru câteva clipe, potrivit spuselor lui Tinu Vidaicu, nașul spiritual al cuplului.

„M-am bucurat mai ales pentru Gabriela pentru că și dorea mult. Am așteptat acest moment, pentru că-l știu pe Dani de mult timp. Nu cred că se va păstra tradiția cu furatul miresei. Mă aștept ca Dani să anunțe de la început. Oricum la ultimele nunți la care am fost, nu s-a mai întâmplat asta. Cred că această tradiție va dispărea. Nu au pregătit ceva special pentru dansul miresei”, a spus Tinu Vidaicu, potrivit .

Vezi această postare pe Instagram

„Am emoții, îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, să mergem la biserică, consider că este mult mai important decât actul în sine.

Suntem tot mai uniți, mai închegați și sunt extrem de fericită și relaxată, îmi place că nu am un stres sau nu ne certăm. Noi tot timpul ne înțelegem și ne completăm unul pe altul. Mă simt iubită și împlinită! Cred că alături de el am devenit femeie și îmi place persoana care am devenit alături de el”, a spus Gabriela Prisăcariu, înainte de a ajunge în fața altarului.