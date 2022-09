Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au luat verighete: „Nu-i așa că îi stă foarte bine”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au luat, în sfârșit, verighete, la mai bine de un an de la nuntă. Cei doi s-au căsătorit în mai 2021, dar nu s-au angajat să poarte verighetele chiar zin ziua nunții. Soția lui Dani Oțil este atât de încântată de noua bijuterie că așteptarea a meritat.

În luna mai a acestui an, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au împlinit un an de la căsnicie. Gabriela Prisăcariu se bucură de un moment extrem de frumos al vieții ei, căci astăzi s-a dus împreună cu Dani Oțil, partenerul ei de viață, să cumpere verighete. Cei doi îndrăgostiți au ales două bijuterii care strălucesc cu adevărat.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcăriu și-au pus verighete

Gabriela Prisăcariu de socializare imagini cu verighetele sale și ale lui Dani Oțil, lăsând fanilor și prime impresii la cald despre noile lor bijuterii, simboluri ale dragostei dintre ei, scrie

„În sfârșit am ajuns la bijuterie ca să ne ridicăm verighetele. Eu când am văzut așa frumusețe de inel nu m-am putut abține și am spus că trebuie să fie verigheta mea, că strălucește prea tare. Lui Dani îi stă foarte bine cu verighetă”, a spus Gabriela pe Instagram.

Dani Oțil nu a lăsat situația să treacă fără o glumă

și a făcut o glumă și de această dată. Acesta a explicat urmăritorilor cum a ajuns el la bijuterie să cumpere verighete pentru el și frumoasa lui soție.

„Nu, nu în sfârșit am ajuns! Oamenii trebuie să știe povestea reală. Am venit să curățăm un lănțișor cu diamante și am hotărât că, dacă oamenii se pricep la diamante, ei știu să le și curețe, și de la curățat o bijuterie am ajuns la verighete, ceea ce nu e…”, a adăugat prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani.

Gabriela Prisăcariu a postat și o fotografie cu ea și Dani Oțil, cu verighetele pe degete.

„Nu-i așa că îi stă foarte bine cu verighetă?”, a scris Gabriela cu referire la bijuteria de pe degetul soțului ei.