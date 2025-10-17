Daniel Nuță și Cezara Petredeanu au decis să meargă pe drumuri separate după o relație care a durat patru ani. Actorul a confirmat despărțirea și a povestit cum s-au întâmplat lucrurile, dar și cum arată viața lui în prezent.

Când s-a produs separarea dintre Daniel Nuță și Cezara Petredeanu

Ruptura s-ar fi produs chiar la începutul anului, iar ulterior, Daniel a fost implicat într-un proiect în Grecia. Momentul întoarcerii în țară a coincis cu o nouă etapă personală pentru el.

„Într-adevăr m-am despărțit de Cezara, cu care eram împreună de patru ani. Ne-am despărțit la începutul anului și după aceea a fost plecarea mea în Grecia pentru un proiect. Iar când m-am întors, am cunoscut pe cineva și lucrurile au funcționat cât au funcționat. Am avut niște plecări, într-adevăr, când am fost văzut în aeroport, mergeam spre Roma la o expoziție a lui Carravaggio, expoziție foarte impresionantă. S-au adus din toată lumea opere de-ale lui”, a declarat , pentru Cancan.

Cum privește Daniel Nuță ultimele evenimente din viața sa

Chiar dacă și cea mai recentă relație a sa s-a încheiat, actorul spune că acceptă ceea ce se întâmplă și are încrede că totul se întâmplă pentru „un scop clar”. În prezent, actorul se concentrează pe propria liniște și .

„Nu aș vrea să dau prea multe detalii, dar cred că lucrurile se așează așa cum trebuie să se așeze. Nu mai suntem împreună. Dar cred că lucrurile au fost și s-au întâmplat în felul ăsta cu un scop destul de clar. Și vom vedea, nu știm. În momentul ăsta sunt singur, sunt bine și mă gândesc doar la proiectele mele și la liniștea și la confortul meu mental, să-mi găsesc un echilibru al meu, eu cu mine. Și atât. Nu contează nimic altceva”, a adăugat Daniel Nuță.

Cum are grijă Daniel Nuță de fizicul său

Departe de agitația mediatică, Daniel a început să își construiască o rutină personală, concentrându-se pe sport și pe un stil de viață sănătos.

„Încerc cât se poate de mult să merg la bazin, să merg la sală, alerg foarte mult. Cred că am pierdut puțin din masa musculară în anii ăștia, pentru că am alergat foarte mult. Și la alergat, într-adevăr, se duce din masa musculară, dar în rest am rămas la fel. Și sper să mă țin așa până la 90 de ani, 100, cât voi trăi”, a conchis Daniel Nuță.