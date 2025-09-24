B1 Inregistrari!
Daniel Pavel, pus la zid chiar de soția sa: „Îi știu toate micile defecte și le-am scos în față” (VIDEO)

Ana Beatrice
24 sept. 2025, 10:44
Sursa Foto: Facebook/ Ana Maria Pavel
Cuprins
  1. Cum au sărbătorit Ana Maria și Daniel Pavel un an de căsnicie
  2. Cum s-a descurcat Daniel Pavel la „La bine și la rost”
  4. Cum reușesc cei doi să păstreze echilibrul în cuplu
  5. Ce planuri au Ana Maria și Daniel pentru viitor

Ana Maria și Daniel Pavel sunt împreună de aproape trei ani, iar în urmă cu un an și-au oficializat relația și în fața altarului, prin cununia religioasă. Ea profesează ca avocat, iar el este prezentatorul emisiunii Survivor România, cunoscut pentru carisma și energia sa. Recent, cuplul a fost invitat în platoul emisiunii Vorbește lumea, unde a vorbit cu sinceritate despre viața de familie, provocările trăite împreună și proiectele profesionale pe care le pregătesc pentru această perioadă.

Cum au sărbătorit Ana Maria și Daniel Pavel un an de căsnicie

Ana Maria și Daniel Pavel au fost invitați la emisiunea Vorbește lumea, unde au vorbit deschis despre relația lor. Cei doi au sărbătorit recent un an de la cununia religioasă și au ales să marcheze momentul printr-o vacanță specială. Prima oprire a fost la Cazanele Dunării, unde au admirat priveliști spectaculoase, iar apoi și-au continuat luna de miere în Creta.

Spre deosebire de o vacanță clasică, axată pe relaxare și confort, cuplul a transformat călătoria într-o adevărată experiență socială. Au cunoscut oameni noi, au legat prietenii și au strâns amintiri deosebite, descriind sejurul ca fiind „o experiență plină de energie și conexiuni”.

Cum s-a descurcat Daniel Pavel la „La bine și la rost”

Unul dintre momentele inedite pe care Daniel Pavel le-a trăit în ultima perioadă a fost participarea la show-ul La bine și la rost. Prezentatorul a mărturisit că experiența a fost intensă și plină de emoții. Mai ales că soția sa, Ana Maria, a fost cea care a scris textul de „roast” în care a expus micile defecte ale soțului, exagerate cu umor și afecțiune.

„Nu mi-a fost greu să fac roast lui Dan, pentru că mi-am scris singură textul. Îi știu toate micile defecte și le-am scos în față. Nu sunt mari, dar le-am hiperbolizat puțin. Emoții am avut!”, a declarat Ana Maria Pavel, notează protv.ro.

Glumele ei nu s-au oprit aici. Cu ironie și haz, a adus în discuție și proiectul literar al lui Daniel: „Eu am un subiect preferat de roast acasă: Daniel scrie o carte de șapte ani. Și tot spune: «Aici o să pun masa asta, aici loc pentru cartea mea…» Și eu îi zic: «Da, dar poate ar trebui să o și scrii măcar.»”

Daniel Pavel a recunoscut că unele replici l-au atins direct: „Care a fost replica din roast care m-a făcut knockout? Cele legate de vârstă, când mi-au zis «tataia» sau «moș». Sau când Andreea Antonescu mi-a spus: «Nu ești faimos, ești moș.» Astea te lovesc.”

De asemenea, a menționat că și ironiile lui Alex Mincu despre energia sa pătimașă au fost greu de ignorat: „Astea chiar dor.” Cu toate acestea, prezentatorul a privit întreaga experiență cu autoironie.

Cum reușesc cei doi să păstreze echilibrul în cuplu

Invitația la emisiune le-a oferit prilejul de a vorbi și despre modul în care gestionează viața personală. Ana Maria și Daniel au subliniat importanța autoironiei și a umorului, pe care le consideră esențiale pentru a trece cu bine peste provocările cotidiene.

Glumele, micile tachinări și susținerea reciprocă îi ajută să se completeze și să își ofere unul altuia spațiu pentru proiectele profesionale. Daniel a recunoscut că, deși încă lucrează de ani buni la cartea lui, este recunoscător pentru răbdarea și sprijinul soției.

Ce planuri au Ana Maria și Daniel pentru viitor

Pentru cuplul Pavel, toamna aceasta vine cu planuri intense și provocări noi. Daniel va fi gazda unui format inedit de televiziune, Desafío Aventura, un reality show spectaculos filmat în Thailanda, ce promite competiții extreme, peisaje impresionante și o experiență aparte pentru telespectatori.

În același timp, Ana Maria va rămâne în țară, unde își continuă activitatea în domeniul avocaturii. Ea pregătește o serie de materiale video online, realizate alături de un coleg avocat, prin care dorește să ofere publicului informații practice și ușor de înțeles.

