B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » David Măruță și Ilona Tand, final neașteptat! Relația lor s-a terminat brusc, iar Andra a spus totul

David Măruță și Ilona Tand, final neașteptat! Relația lor s-a terminat brusc, iar Andra a spus totul

Ana Beatrice
01 oct. 2025, 11:30
David Măruță și Ilona Tand, final neașteptat! Relația lor s-a terminat brusc, iar Andra a spus totul
Sursa Foto: Facebook/ David Maruta
Cuprins
  1. Cum a început relația dintre David Măruță și Ilona Tand
  2. De ce și-au spus adio cei doi
  3. Cum privesc părinții despărțirea lui David Măruță de Ilona Tand

David Măruță și Ilona Tand și-au spus „adio” după numai trei luni de relație. Povestea lor a început pe litoral, la festivalul „Beach, Please!”, unde atracția dintre fiul lui Cătălin Măruță și fiica celebrului chef Nicolai Tand a fost evidentă. Idila a fost făcută publică pe TikTok de Ilona, care a postat imagini cu un sărut pasional, însă relația intensă s-a transformat rapid în certuri ce i-au exasperat chiar și pe părinți.

David Măruță și Ilona Tand. Sursa Foto: Captură Video/ TikTok

Cum a început relația dintre David Măruță și Ilona Tand

Cei doi tineri s-au apropiat la festivalul „Beach, Please!” de pe litoral, acolo unde s-a înfiripat scânteia care a atras atenția publicului. Ilona Tand a fost cea care a oficializat relația printr-un clip pe TikTok, devenit viral în scurt timp. Videoclipul, în care ea și David se sărutau pasional, a adunat mii de reacții și a confirmat că nu mai era vorba doar despre o prietenie. Vara a fost astfel martora unei povești de dragoste cu început spectaculos, dar și cu un final neașteptat de rapid.

De ce și-au spus adio cei doi

Potrivit declarațiilor Andrei Măruță, relația celor doi a fost presărată cu certuri și împăcări succesive. Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, artista a confirmat despărțirea: „Băiatul meu nu mai e cu Ilona, fata lui Nicolai. Sunt copii educați, frumoși, dar au așa o relație acum: se împacă, acum se ceartă”. Această instabilitate i-a surprins și pe părinți, care au privit totul cu înțelegere, considerând că astfel de experiențe fac parte din vârsta adolescenței.

Cum privesc părinții despărțirea lui David Măruță de Ilona Tand

Atât Andra și Cătălin Măruță, cât și Nicolai Tand și soția lui, Monica, au încercat să nu intervină direct în relația copiilor lor. „Noi, ca părinți, nu ne băgăm. Eu cu Monica mai glumim: Ce facem cu copiii ăștia? Dar luăm totul așa cum vine”, a spus Andra, potrivit cancan.ro.

Cu toate acestea, despărțirea a atras atenția publicului și a fanilor, care urmăreau cu interes parcursul tinerei perechi.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Dan Negru, mărturisiri halucinante din trecutul profesional: „Aveam 37 de ani când unul dintre șefii televiziunii unde lucram a sugerat că e nevoie de un prezentator mai tânăr pentru Revelion”. Ce alte mărturisiri a mai făcut „Regele Audiențelor”
Monden
Dan Negru, mărturisiri halucinante din trecutul profesional: „Aveam 37 de ani când unul dintre șefii televiziunii unde lucram a sugerat că e nevoie de un prezentator mai tânăr pentru Revelion”. Ce alte mărturisiri a mai făcut „Regele Audiențelor”
Dan Negru, despre o posibilă revenire la „Te pui cu blondele”: „Trecutul e un loc frumos de vizitat, dar nu de trăit în el”
Monden
Dan Negru, despre o posibilă revenire la „Te pui cu blondele”: „Trecutul e un loc frumos de vizitat, dar nu de trăit în el”
Irina Columbeanu, reuniune emoționantă cu Monica Gabor la Dubai. Imagini rare cu mama și mătușa ei (VIDEO)
Monden
Irina Columbeanu, reuniune emoționantă cu Monica Gabor la Dubai. Imagini rare cu mama și mătușa ei (VIDEO)
Florin Dumitrescu: „Fac ca toți dracii”. Ce nu se vede la „MasterChef”
Monden
Florin Dumitrescu: „Fac ca toți dracii”. Ce nu se vede la „MasterChef”
Noutățile lunii octombrie la Netflix. Filmele și serialele care te țin în fața ecranului
Monden
Noutățile lunii octombrie la Netflix. Filmele și serialele care te țin în fața ecranului
Mara Bănică, despre ce nu s-a văzut la „Asia Express”: „Nu am vrut să mă plâng de asta, dar, credeți-mă, mi-a fost greu de tot”
Monden
Mara Bănică, despre ce nu s-a văzut la „Asia Express”: „Nu am vrut să mă plâng de asta, dar, credeți-mă, mi-a fost greu de tot”
Madonna, dezvăluiri cutremurătoare despre lupta pentru custodia fiului ei: „Am vrut să-mi tai brațele. M-am gândit la sinucidere”
Monden
Madonna, dezvăluiri cutremurătoare despre lupta pentru custodia fiului ei: „Am vrut să-mi tai brațele. M-am gândit la sinucidere”
Irina Fodor, o mamă strictă. Ce restricții i-a impus fiicei ei, Diana: „Nu vreau să o frustrez”
Monden
Irina Fodor, o mamă strictă. Ce restricții i-a impus fiicei ei, Diana: „Nu vreau să o frustrez”
Acestea sunt primele simptome ale bolii care ar fi ucis-o pe Ioana Popescu. Boala poate evolua fără semne evidente
Monden
Acestea sunt primele simptome ale bolii care ar fi ucis-o pe Ioana Popescu. Boala poate evolua fără semne evidente
Cum a aflat Dana Roba că e înșelată de iubit: „Un nenorocit” (FOTO)
Monden
Cum a aflat Dana Roba că e înșelată de iubit: „Un nenorocit” (FOTO)
Ultima oră
11:53 - De ce un plan de vacanță ar trebui să includă și un gând la viitorul tău financiar
11:52 - Dan Negru, mărturisiri halucinante din trecutul profesional: „Aveam 37 de ani când unul dintre șefii televiziunii unde lucram a sugerat că e nevoie de un prezentator mai tânăr pentru Revelion”. Ce alte mărturisiri a mai făcut „Regele Audiențelor”
11:49 - „Cine știe cum o cheamă și de ce a ajuns să cânte pe stradă? Trecătorii au vrut să-i dea bani”. Mesajul care a indignat-o pe Maia Morgenstern
11:41 - Explozie în timpul festivalului Oktoberfest din Munchen. Autoritățile au închis evenimentul. Un om a murit
11:29 - Zăpada ar putea atinge 30-40 de centimetri la Bâlea Lac. Meterologii anunță Cod Portocaliu de ninsori în Munții Făgăraș
11:26 - Dan Negru, despre o posibilă revenire la „Te pui cu blondele”: „Trecutul e un loc frumos de vizitat, dar nu de trăit în el”
11:11 - Sorin Grindeanu (PSD): „Vom acorda a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei”. Când vor ajunge banii la beneficiari
10:56 - Serghei Lavrov, despre alegerile din Republica Moldova: ”Sunt frauduloase. Sunt chiar uimit cum voturile alegătorilor pot fi manipulate atât de flagrant”
10:53 - Un fiu și-a bătut mama până la moarte după ce i-a cerut „violent” moștenirea, timp de două săptămâni
10:49 - Retragerea serialului „Plaha” de pe YouTube dă naștere la controverse. Explicațiile producătorilor de la Jurnal TV