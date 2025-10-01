David Măruță și Ilona Tand și-au spus „adio” după numai trei luni de relație. Povestea lor a început pe litoral, la festivalul „Beach, Please!”, unde atracția dintre fiul lui Cătălin Măruță și fiica celebrului chef Nicolai Tand . Idila a fost făcută publică pe TikTok de Ilona, care a postat imagini cu un sărut pasional, însă relația intensă s-a transformat rapid în certuri ce i-au exasperat chiar și pe părinți.

Cum a început relația dintre David Măruță și Ilona Tand

Cei doi tineri s-au apropiat la festivalul „Beach, Please!” de pe litoral, acolo unde s-a înfiripat scânteia care a atras atenția publicului. Ilona Tand a fost cea care a oficializat relația printr-un clip pe , devenit viral în scurt timp. Videoclipul, în care ea și David se sărutau pasional, a adunat mii de reacții și a confirmat că nu mai era vorba doar despre o prietenie. Vara a fost astfel martora unei povești de dragoste cu început spectaculos, dar și cu un final neașteptat de rapid.

De ce și-au spus adio cei doi

Potrivit declarațiilor Andrei Măruță, relația celor doi a fost presărată cu certuri și împăcări succesive. Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, artista a confirmat despărțirea: „Băiatul meu nu mai e cu Ilona, fata lui Nicolai. Sunt copii educați, frumoși, dar au așa o relație acum: se împacă, acum se ceartă”. Această instabilitate i-a surprins și pe părinți, care au privit totul cu înțelegere, considerând că astfel de experiențe fac parte din vârsta adolescenței.

Cum privesc părinții despărțirea lui David Măruță de Ilona Tand

Atât Andra și Cătălin Măruță, cât și Nicolai Tand și soția lui, Monica, au încercat să nu intervină direct în relația copiilor lor. „Noi, ca părinți, nu ne băgăm. Eu cu Monica mai glumim: Ce facem cu copiii ăștia? Dar luăm totul așa cum vine”, a spus Andra, potrivit cancan.ro.

Cu toate acestea, despărțirea a atras atenția publicului și a fanilor, care urmăreau cu interes parcursul tinerei perechi.