David Popovici, multiplul campion la înot s-a întâlnit cu marele actor , la Gala Internaţională de Balet „Balanchine’s Legacy”. Cum a descris sportivul această întâlnire emoționantă.

David Popovici, întâlnire specială cu Victor Rebengiuc

s-a întâlnit cu marele actor Victor Rebengiuc la Gala Internaţională de Balet „Balanchine’s Legacy”. David Popovici a descris întâlnirea ca un moment privilegiat, de care-și va aminti toată viața.

„Unele întâlniri nu se uită niciodată. Pentru mine, aceasta a fost una dintre ele. Să stau faţă în faţă cu maestrul Victor Rebengiuc, un titan al teatrului românesc, o lecţie vie de talent, demnitate şi forţă, a fost un privilegiu rar”, a scris campionul într-o postare pe Facebook.

Marele sportiv a mai spus că , munca și respectul îl aduce alături de marele actor, chiar dacă

„Venim din generaţii şi domenii diferite, dar performanţa, munca şi respectul ne aduc în acelaşi loc. Întâlnirile care te inspiră devin parte din tine. Recunoscător pentru acest moment”, a mai transmis Popovici.

Victor Rebengiuc unul dintre cei mai importanți actori români

Victor Rebengiuc este unul dinre cei mai mari actori români, cu numeroase apariții în teatru, filme, la radio sau producții de televiziune. De-a lungul anilor și-a adus o contrbuție importnată la dezvoltarea teatrului și cinematografiei românești. De asemenea, este cunoscut și ca activist al societății civile. În 2011 a fost al doilea actor după Florin Piersic care a primit o stea pe „Walk of Fame” din București.

În septembrie 2025, Victor Rebengiuc și-a anunțat retragerea din actorie, după 70 de ani de activitate. Ultimul său rol a fost în piesa „Tatăl”, jucată la Teatrul Bulandra în perioada 2022-2025.

David Popovici a scris istorie la de natație de la Singapore, din 2025. La aeastă competiție a câștigat medalii de aur la 200 de metri liber și la 100 de metri liber. Este primul înotător care a făcut de două ori dubla 100 m liber – 200 m liber la Campionatele Mondiale. Este campion mondial și european în 2022 la 100 de metri și la 200 de metri în stil liber.

În 2024 el a participat la Jocurile Olimpice de vară de la Paris unde a câștigat medalia de aur la 200 de metri în stil liber. De asemenea, a obținut medalia de bronz la 100 de metri în stil liber, fiind la o sutime de locul doi.