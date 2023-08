De ce a ales Dorian Popa să nu meargă în vacanțe: „Nu cred că am fost de când muncesc într-o vacanță”

De la debutul său în serialul „Pariu cu viața” și lansarea în muzică cu trupa „Lala Band”, a evoluat spre statutul de influencer de succes și om de afaceri în România. Într-un podcast recent, artistul a mărturisit că munca susținută l-a condus la poziția financiară actuală și că a ales să rămână concentrat pe cariera sa, evitând vacanțele, deoarece consideră că în astfel de perioade pierde oportunități financiare, potrivit .

De ce nu mai merge Dorian Popa în vacanțe

Dorian Popa a dezvăluit că a ales să nu mai meargă în vacanțe în ultimii ani, deoarece consideră că timpul și efortul investite în cariera sa sunt mult mai valoroase decât o perioadă de relaxare.

Fără abonament de telefon, a subliniat că preferă să rămână concentrat pe proiectele sale, având în vedere că în vacanțe pierde oportunități financiare.

„Nu am credite, urăsc creditele, sunt drama mamei mele, încă mai acopăr din creditele ei, pentru că nu mă lasă ea să le achit integral. Nu am nici măcar abonament la telefon. Eu sunt sărac, eu am cartelă. Nu cred că am fost de când muncesc într-o vacanță. Mie nu îmi plac vacanțele. Eu în vacanțe pierd bani”, a spus Dorian.