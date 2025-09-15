Irina, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, a debutat pe un podium de prezentare. Având în vedere relația apropiată dintre tânără și tatăl ei, Irinel și-ar fi dorit extrem de mult să îi fie alături fiicei sale în acest moment important din viața ei, însă, se pare că l-a informat nimeni cu privire la eveniment.

Cum a aflat Irinel Columbeanu de debutul Irinei pe podium

Irina a defilat pentru prima dată pe un podium în weekend, cu ocazia Transilvania Fashion. Momentul a fost cu atât mai special cu cât, astfel, tânăra a dus mai departe pasiunea pentru modelling a mamei sale, Monica Gabor. Tocmai acest domeniu a făcut-o pe fosta parteneră a lui Irinel Columbeanu să iasă în față, bucurându-se din totdeauna de o frumusețe aparte și o siluetă greu de egalat.

Irinel și-a fi dorit extrem de mult să participe la Transilvania Fashion, în primul rând pentru a lua parte la debutul fiicei sale pe podium, dar și pentru că a fost mereu pasionat de genul acesta de evenimente. o dată, pentru că este pasionat de astfel de genul celui de la Cluj.

Însă, se pare că fostul milionar nu ar fi fost înștiințat nici de Irina, nici de nașul lui, Matei Miko, care ar fi știut despre festival. Aflat la azil, Irinel a aflat despre eveniment din presă, moment în care a pus mâna pe telefon și și-a sunat atât fiica, cât și nașul, pentru a-i confrunta.

„Eu nu am bani. Doar ei mă puteau ajuta ca să ajung și eu la Cluj. Dar nu mi-au spus nimic. Cum am aflat din presă, i-am sunat, dar nu mi-a răspuns niciunul”, a spus Irinel Columbeanu.

De ce nu i-a însoțit Irinel pe Irina și Mihai Miko la Cluj

Însă, în realitate, nașul fostului milionar, Matei Miko, și Irina și-ar fi dorit ca Irinel să-i însoțească la eveniment. Piedici au venit din partea conducerii azilului în care locuiește, care nu ar fi fost de acord ca Irinel Columbeanu să ia parte la această deplare. Drumul, dar și ritmul în care se petrec lucrurile la festival ar fi putut avea efecte negative asupra stării fostului milionar de la Izvorani, care a suferit mult în ultimii ani din cauza sănătății.

„Am vrut să-l chem și-n primăvară, la un alt festival, dar nu i-au dat voie. Mai întâi am întrebat la azil dacă îl puteam lua cu noi. Nu au fost de acord, mai ales că era vorba de patru zile și de avioane. Chiar patronul mi-a zis că ei nu și asumă nimic. Si că dacă pleacă, nu-l vor mai primi înapoi”, a dezvăluit Matei Miko pentru .

Ce a sfătuit-o Matei Miko pe Irina

Potrivit declarațiilor lui Matei Miko, acesta ar fi sfătuit-o pe Irina să nu ascundă de tatăl său participarea la eveniment, însă, în cele din urmă, a lăsat-o pe tânără să acționeze așa cum a crezut de cuviință.

„E o situație oribilă, foarte încâlcită. Eu îl iubesc mult pe Iri. L-am adus și la Cluj cât am putut. Așa, pentru câteva ore, dus cu mașina în oraș, e altceva. Iri are multe momente când e foarte lucid. La el problema e că a avut mai multe AVC-uri. A vorbit si Irina cu el, i-am zis să-i spună. Nu știu ce a făcut, nu-i treaba mea să mă bag”, a mai adăugat Matei Miko.

Cum și-a ajutat Irina tatăl

Irina a împlinit 18 ani, iar acum, că este oficial adult, își dorește să-și ajute tatăl. Tânăra a început să-și câștige proprii bani, iar o parte dintre aceștia s-au îndreptat spre achitarea restanțelor pe care Irinel le avea la azil. Fata promite să nu se oprească aici și să îi pfere sprijinul ori de câte ori poate.

„Irinel este mult mai vesel, are o stare de spirit bună, după vizita fiicei lui, Irinuca, în . Ea a venit aproape zilnic, aici, la azil, au stat mult de vorbă, au o relație strânsă. De altfel, el a crescut-o singur, după plecarea Monicăi Gabor în America.

A investit în educația ei, la școli cu taxă, a avut mare grijă de ea, să nu-i lipsească nimic. Iar acum, la greu, Irinuca îi întoarce binele. I-a mai acoperit din restanțele la azil, îi va mai trimite bani și din , din banii câștigați de ea”, a spus Ion Cassian, patronul căminului unde stă Irinei Columbeanu, pentru