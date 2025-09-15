B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Motivul pentru care Irinel Columbeanu a lipsit de la prima prezentare de modă a fiicei sale. Nașul fostului milionar rupe tăcerea

Motivul pentru care Irinel Columbeanu a lipsit de la prima prezentare de modă a fiicei sale. Nașul fostului milionar rupe tăcerea

B1.ro
15 sept. 2025, 22:41
Motivul pentru care Irinel Columbeanu a lipsit de la prima prezentare de modă a fiicei sale. Nașul fostului milionar rupe tăcerea
Irinel Columbeanu și Irina Columbeanu. Sursa foto: Captură video - theXclusive / YouTube
Cuprins
  1. Cum a aflat Irinel Columbeanu de debutul Irinei pe podium
  2. De ce nu i-a însoțit Irinel pe Irina și Mihai Miko la Cluj
  3. Ce a sfătuit-o Matei Miko pe Irina
  4. Cum și-a ajutat Irina tatăl

Irina, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, a debutat pe un podium de prezentare. Având în vedere relația apropiată dintre tânără și tatăl ei, Irinel și-ar fi dorit extrem de mult să îi fie alături fiicei sale în acest moment important din viața ei, însă, se pare că l-a informat nimeni cu privire la eveniment.

 

 

Cum a aflat Irinel Columbeanu de debutul Irinei pe podium

Irina a defilat pentru prima dată pe un podium în weekend, cu ocazia Transilvania Fashion. Momentul a fost cu atât mai special cu cât, astfel, tânăra a dus mai departe pasiunea pentru modelling a mamei sale, Monica Gabor. Tocmai acest domeniu a făcut-o pe fosta parteneră a lui Irinel Columbeanu să iasă în față, bucurându-se din totdeauna de o frumusețe aparte și o siluetă greu de egalat.

Irinel și-a fi dorit extrem de mult să participe la Transilvania Fashion, în primul rând pentru a lua parte la debutul fiicei sale pe podium, dar și pentru că a fost mereu pasionat de genul acesta de evenimente.  o dată, pentru că este pasionat de astfel de genul celui de la Cluj.

Însă, se pare că fostul milionar nu ar fi fost înștiințat nici de Irina, nici de nașul lui, Matei Miko, care ar fi știut despre festival. Aflat la azil, Irinel a aflat despre eveniment din presă, moment în care a pus mâna pe telefon și și-a sunat atât fiica, cât și nașul, pentru a-i confrunta.

„Eu nu am bani. Doar ei mă puteau ajuta ca să ajung și eu la Cluj. Dar nu mi-au spus nimic. Cum am aflat din presă, i-am sunat, dar nu mi-a răspuns niciunul”, a spus Irinel Columbeanu.

De ce nu i-a însoțit Irinel pe Irina și Mihai Miko la Cluj

Însă, în realitate, nașul fostului milionar, Matei Miko, și Irina și-ar fi dorit ca Irinel să-i însoțească la eveniment. Piedici au venit din partea conducerii azilului în care locuiește, care nu ar fi fost de acord ca Irinel Columbeanu să ia parte la această deplare. Drumul, dar și ritmul în care se petrec lucrurile la festival ar fi putut avea efecte negative asupra stării fostului milionar de la Izvorani, care a suferit mult în ultimii ani din cauza sănătății.

„Am vrut să-l chem și-n primăvară, la un alt festival, dar nu i-au dat voie. Mai întâi am întrebat la azil dacă îl puteam lua cu noi. Nu au fost de acord, mai ales că era vorba de patru zile și de avioane. Chiar patronul mi-a zis că ei nu și asumă nimic. Si că dacă pleacă, nu-l vor mai primi înapoi”, a dezvăluit Matei Miko pentru Cancan.

Ce a sfătuit-o Matei Miko pe Irina

Potrivit declarațiilor lui Matei Miko, acesta ar fi sfătuit-o pe Irina să nu ascundă de tatăl său participarea la eveniment, însă, în cele din urmă, a lăsat-o pe tânără să acționeze așa cum a crezut de cuviință.

„E o situație oribilă, foarte încâlcită. Eu îl iubesc mult pe Iri. L-am adus și la Cluj cât am putut.  Așa, pentru câteva ore, dus cu mașina în oraș, e altceva. Iri are multe momente când e foarte lucid. La el problema e că a avut mai multe AVC-uri. A vorbit si Irina cu el, i-am zis să-i spună. Nu știu ce a făcut, nu-i treaba mea să mă bag”, a mai adăugat Matei Miko.

Cum și-a ajutat Irina tatăl

Irina a împlinit 18 ani, iar acum, că este oficial adult, își dorește să-și ajute tatăl. Tânăra a început să-și câștige proprii bani, iar o parte dintre aceștia s-au îndreptat spre achitarea restanțelor pe care Irinel le avea la azil. Fata promite să nu se oprească aici și să îi pfere sprijinul ori de câte ori poate.

„Irinel este mult mai vesel, are o stare de spirit bună, după vizita fiicei lui, Irinuca, în România. Ea a venit aproape zilnic, aici, la azil, au stat mult de vorbă, au o relație strânsă. De altfel, el a crescut-o singur, după plecarea Monicăi Gabor în America.

A investit în educația ei, la școli cu taxă, a avut mare grijă de ea, să nu-i lipsească nimic. Iar acum, la greu, Irinuca îi întoarce binele. I-a mai acoperit din restanțele la azil, îi va mai trimite bani și din America, din banii câștigați de ea”, a spus Ion Cassian, patronul căminului unde stă Irinei Columbeanu, pentru Click!.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Dan Negru critică comasările din educație: „Lăsați școlile cu prea puțini elevi și ocupați-vă de Parlamentul cu prea mulți repetenți”
Monden
Dan Negru critică comasările din educație: „Lăsați școlile cu prea puțini elevi și ocupați-vă de Parlamentul cu prea mulți repetenți”
Dorian Popa, condamnat la opt luni de închisoare după ce a fost prins drogat la volan. Câți bani trebuie să achite statului
Monden
Dorian Popa, condamnat la opt luni de închisoare după ce a fost prins drogat la volan. Câți bani trebuie să achite statului
Cătălin Scărlătescu a dezvăluit ce planuri are după despărțirea de Doina Teodoru: “Acum, în toamna asta”
Monden
Cătălin Scărlătescu a dezvăluit ce planuri are după despărțirea de Doina Teodoru: “Acum, în toamna asta”
Cum s-au cunoscut, de fapt, Mircea Bravo și tanti Lenuța: „Știi, vorba rea se duce”
Monden
Cum s-au cunoscut, de fapt, Mircea Bravo și tanti Lenuța: „Știi, vorba rea se duce”
Actorul Ștefan Floroaica, dezvăluiri neașteptate: viața ascunsă din spatele succesului
Monden
Actorul Ștefan Floroaica, dezvăluiri neașteptate: viața ascunsă din spatele succesului
Motivul real pentru care Ella și Teo de la „Insula Iubirii” au pus stop relației lor. „Nu a înțeles motivul participării mele la emisiune”
Monden
Motivul real pentru care Ella și Teo de la „Insula Iubirii” au pus stop relației lor. „Nu a înțeles motivul participării mele la emisiune”
Câți bani au primit Catinca Roman și Calina, după ce au participat doar câteva zile, la Asia Express 2025
Monden
Câți bani au primit Catinca Roman și Calina, după ce au participat doar câteva zile, la Asia Express 2025
Loredana Groza își pregătește revenirea în televiziune. Ce condiții pune pentru a reveni pe micile ecrane
Monden
Loredana Groza își pregătește revenirea în televiziune. Ce condiții pune pentru a reveni pe micile ecrane
Carmen Tănase: „Cunosc pe cineva care s-a îndrăgostit de ChatGPT”. Sfaturile actriței pentru cei care se simt singuri: „Sunt singurătăți și în 2, care sunt groaznice”
Monden
Carmen Tănase: „Cunosc pe cineva care s-a îndrăgostit de ChatGPT”. Sfaturile actriței pentru cei care se simt singuri: „Sunt singurătăți și în 2, care sunt groaznice”
Andreea Raicu, reacție neașteptată! S-a săturat de această întrebare
Monden
Andreea Raicu, reacție neașteptată! S-a săturat de această întrebare
Ultima oră
23:58 - Dan Negru critică comasările din educație: „Lăsați școlile cu prea puțini elevi și ocupați-vă de Parlamentul cu prea mulți repetenți”
23:27 - Rețeta de dulceață de prune cu care David Beckham a cucerit internetul. Cum se prepară „Beckjam”
23:24 - Nicuşor Dan, despre incursiunile cu drone rusești: „Vreau să dau asigurări românilor că suntem în siguranţă”
23:07 - Control mai rapid și mai sigur la frontieră. Ce schimbări intră în vigoare la graniță din luna octombrie
22:35 - Polonia a neutralizat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia, a anunțat Donald Tusk
22:22 - Nicușor Dan, despre măsurile economice: „Au afectat multă lume din România. Anumite măsuri eu le-aș fi făcut altfel” / Ce spune despre numirea șefului SIE și motivul pentru care l-a rechemat pe Lazurcă în țară
22:01 - Papa Leon al XIV-lea a susținut primul interviu de la alegerea sa în funcție. Ce teme a abordat Suveranul Pontif
21:58 - Un deputat AUR susține că pământul românesc e furat de străini: „Dobrogea este vândută la sac, iar pământul ajunge pe vapoare spre Spania”
21:40 - Cum ar fi arătat România, dacă președintele țării era George Simion? Răspunsul dat de Nicușor Dan: „Am avut niște semnale”
21:37 - Furtuna „Zack” lovește Europa: avertizări, efecte și riscuri pentru România