11 septembrie 2001 a intrat în istoria a ca cea mai neagră zi, când America a fost atacată pe propriul teritoriu. Aproape 3.000 de oameni au murit în impactul dintre mai multe avioane deturnate și izbite de turnurile din New York.

Cea mai neagră zi din istoria Americii

În urmă cu 24 de ani, la ora 8:46, un avion comercial a intrat în turnul nordic de la World Trade Center din New York provocând o explozie uriașă. Impactul a avut loc într-un moment în care foarte mulți angajați veneau la serviciu. Zborul American Airlines 11, un Boeing 767, care transporta 76 de pasageri, 11 membri ai echipajului, plus 5 teroriști, a lovit clădirea cu o viteză de peste 700 km/h, între etajele 93 și 99.

Câteva minute mai târziu, la ora 09:03, zborul United Airlines 175, un Boeing 767 care transporta 56 de pasageri, nouă membri ai echipajului și cinci teroriști, lovea turnul sudic la complexului cu o viteză de 870 km/h.

Ambele clădiri s-au prăbușit câteva ore mai târziu din cauza exploziilor și a incendiilor care au distrus structura de rezistență.

Un alt avion, zborul American Airlines 77, un Boeing 757, cu 58 de pasageri, șase membri ai echipajului și cinci teroriști a lovit aripa de vest a Pentagonului, la ora 09:37, cu o viteă de 850 km/h.

Un alt zbor deturnat, care urma să lovească Washingtonul, s-a prăbușit la 130 de km sud-est de Pittsburgh, dat fiind că pasagerii s-au luptat cu teroriștii, în cabina piloților, după ce au aflat despre atacurile de la World Trade Center și Pentagon.

Cum a reacționat președintele Bush

, președintele Statelor Unite în 2001, asista la o oră a elevilor de la școala primară Emma E. Booker din Sarasota, Florida când s-au produs atacurile. El citea copiilor dintr-o carte şi a continuat să stea acolo pentru încă şase minute, după ce a primit vestea. Bush a fost informat de șeful său de cabinet, Andrew Card, cu privire la ceea ce s-a întâmplat.

Imaginile date publicităţii, de la evenimet arată un președinte american șocat, care privește năuc, nevenindu-i să creadă ce s-a întâmplat. Ulterior, a explicat că nu a dorit să stârnească panică în rândul copiilor și a profesorilor.

„În timp ce ascultam lecţia alături de elevi, Andy Card a venit în spatele meu, care mi-a şoptit că un al doilea avion a lovit turnurile, că America era atacată. Am decis să nu sar imediat de pe scaun. Nu am vrut să îi sperii pe copii. Am vrut să prezint o stare de calm. În spate însă vedeam reprezentanţii presei care primeau aceeaşi veste pe care o primisem şi eu. Am putut să văd groaza pe faţa lor. Am aşteptat momentul potrivit să părăsesc clasa, nu am vrut să fac un gest dramatic”, a explicat George W. Bush, într-un interviu ulterior.

După şase minute, a fost scos din sală şi dus la aeronava Air Force One, unde agenţii Secret Service au refuzat să-l ducă în Washington DC, de teamă pentru siguranţa sa. Air Force One s-a îndreptat către baza militară Barksdale, din Louisiana, apoi către baza Offutt, din Nebraska. George Bush s-a întors la Washington în cursul nopţii.

Întreaga lume a privit îngrozită atacurile

din 11 septembrie, de la World Trade Center au fost surprinse în direct de camerele de televiziune, astfel că întreaga lume a luat parte, îngrozită, la cea mai mare tragedie din istoria Americii. Imaginile cu oamenii care se aruncau, îngroziți, de la etajele superioare ale celor două turnuri și cu avioanele care se prăbușeau în clădiri au făcut înconjurul lumii.

Cel puțin 200 de oameni au murit după ce au sărit din turnurile în flăcări, zdrobiți, pe caldarâm, sau pe acoperișurile clădirilor din vecinătate. Alții au murit în incendiu, încercând să ajungă pe acoperiș, de unde sperau că vor fi salvați de elicoptere.

Într-un final, numărul total al victimelor a ajuns la 2.993 de oameni. Între cei morți au fost numărați și teroriștii care au deturnat avioanele, cei 246 de pasageri ai curselor aviatice și alte 2.603 de persoane care se aflau în clădiri și la sol, în momentul atacurilor. Alte 125 de victime au fost făcute în atacul asupra Pentagonului.

Marea majoritate a celor morți erau civili, cu excepția a 343 de pompieri, 72 de polițiști, 55 de militari și cei 19 teroriști care au pierit în atacuri.

Cea mai mare anchetă din istoria FBI

Atentatele au fost revendicate de grupul terorist islamic Al-Qaeda, condus la acel moment de Osama Bin Laden, cel care avea să devină dușmanul numărul 1 al Statelor Unite. Teroriștii au preluat controlul asupra a patru avioane de pasageri cu care au lovit cele două turnuri simbol ale orașului New York și Pentagonul.

La câteva ore după atac, FBI a aflat numele și datele personale teroriștilor implicați. În bagajele unuia dintre aceștia, Mohamed Atta, care nu a prins legătura de la zborul dinspre Portland au fost găsite documente ce au dezvăluit identitățile teroriștilor, dar și alte indicii cu privire la planurile, motivele și situația lor.

În ziua atacurilor, mai multe agenții de informații au interceptat comunicații care făceau referire la Osama bin Laden și teroriștii implicați în atacuri. Asfel, pe 27 septembrie 2001, FBI a publicat fotografii ale celor 19 teroriști, împreună cu alte informații. Cincisprezece dintre ei erau originari din Arabia Saudită, doi din Emiratele Arabe Unite, unul din Egipt, și unul din Liban. Grupul era condus de Mohamed Atta.

Ancheta FBI, denumită operațiunea PENTTBOM, a implicat munca a peste 7.000 de agenți speciali care au interogat numeroși suspeți. În cele din urmă, ancheta avea să facă legătura între teroriști și gruparea al-Qaeda, condusă de Osama bin Laden. Guvernul american a acuzat direct grupul islamist de atacuri, FBI afirmând că dovezile „sunt clare și irefutabile”.

Cum au fost plănuite atacurile asupra WTC

Ideea atacurilor de la 11 septembrie i-a venit lui Khalid Sheikh Mohammed, iar acesta a prezentat-o lui Osama bin Laden, încă din 1996. Doi ani mai târziu, bin Laden și-a dat acordul pentru organizarea atacului, iar în primăvara lui 1999 au început preparativele. Khalid Sheikh Mohammed a furnizat suportul operațional al atacului și a stabilit țintele. Tot el a făcut aranjamentele de călătorie ale teroriștilor.

Osama bin Laden a obținut resursele financiare necesare și a fost implicat în alegerea atacatorilor. Spre sfârșitul lui 1999, mai mulți teroriști, între care Mohamed Atta, Marwan al-Shehhi, Ziad Jarrah și Ramzi Binalshibh au sosit în Afganistan, iar Bin Laden i-a ales pentru atacuri deoarece erau educați, vorbeau engleză și aveau o experiență de viață în occident. Acestora li s-a alăturat Hani Hanjour, care avea licență de pilot comercial.

Teroriștii au ajuns în Statele Unite începând cu anul 2000, până în primăvara lui 2001. În luna iulie, ei și-au coordonat planurile de atac și au stabilit țintele finale.

Atitudinea ambiguă a liderului teroriștilor după 11 septembrie

După ce atentatele au avut loc, la 16 septembrie 2001, Osama bin Laden a negat orice implicare în atacurile de la 11 septembrie, citind o declarație difuzată de postul de televiziune Al Jazeera din Qatar.

„Repet că nu am efectuat acest act, care pare să fi fost comis de indivizi cu propriile lor motivații”, spnea el.

Dovezile despre implicarea sa au apărut în noiembrie 2001, când forțele americane au recuperat o casetă video dintr-o casă distrusă din Jalalabad, Afganistan. Pe înregistrare, Osama bin Laden recunoaște că știa de atacuri dinainte.

După alegerile prezidențiale din SUA din 2004, într-o declarație înregistrată, bin Laden a recunoscut implicarea al-Qaeda în atacuri și a recunoscut legătura directă dintre el și atentate.

Consecințele militare ale atacurilor de la WTC

După atacurile din 11 septembrie 2001, Consiliul NATO a declarat că atentatele vor fi considerate un atac asupra tuturor statelor membre ale Alianței. Concret, a fost activat articolul 5 al cartei NATO. De asemenea, premierul Australiei, de la acea vreme, John Howard a invocat articolul IV din tratatul ANZUS.

Administrația Bush a anunțat că declară război împotriva terorismului, scopul fiind de a-i aduce pe Osama bin Laden și membrii organizației al-Qaeda în fața justiției, dar și de a preveni alte rețele teroriste. Acțiunea a implicat mai multe tipuri de măsuri, de la sancțiuni economice și militare împotriva statelor suspecte de adăpostirea teroriștilor, până la strângerea relațiilor de colaborare cu serviciile de informații și supraveghere.

De asemenea, a fost declanșată o operațiune militară, care a implicat mai multe state, împotriva terorismului care a dus răsturnarea regimului taliban din Afganistan. La aceste operațiuni au luat parte trupe reunite într-o coaliție sub conducere americană.

Ulterior, războiul împotriva terorismului a fost extins în Irak și a dus la răsturnarea dictatorului Saddam Hussein.

Teorii ale conspirației după atentate

Atentatele din 11 septembrie au dat naștere și la numeroase teorii conspiraționiste. Autorii acestora au sugerat că au existat lideri politici americani care ar fi deținut informații despre planurile teroriștilor. Aceștia au ales să nu oprească atacurile pentru ca situația să escaladeze și să se ajungă la războiul contra terorismului.

O altă teorie a susținut că cele două turnuri ale World Trade Center nu s-ar fi prăbușit din cauza impactului cu avioanele deturnate. Clădirile ar fi fost demoltate cu ajutorul unor încărcături explozive. Ipoteza demolării controlate a fost respinsă de anchetele National Institute of Standards and Technology și ale Societății Inginerilor Civili Americani. După mai multe experimente și analize, aceștia au concluzionat că impactul avioanelor la viteze mari în combinație cu incendiile rezultate au provocat prăbușirea turnurilor.

Alte teorii ale conspirației au vizat implicarea unor guverne străine, aliate ale SUA, în aceste atentate. Au fost arătate, guvernele din Pakistan, din Israel sau Arabia Saudită. Nu puțini au fost cei care au dat vina pe reptilieni sau pe extrateștri pentru distrugerea celor două turnuri și atacul asupra Pentagonului.

În principal, adepții conspirațiilor au susținut că atentatele ar fi fost puse la cale, de guvernul american sau de aliații acestuia pentru a-i oferi un pretext președintelui George W Bush să invadeze Afganistanul și Irakul. Aceștia au susținut că anumiți oameni cheie din guvern au plănuit atacurile și au colaborat cu al-Qaeida. Ba mai mult, au susținut că au creat organizația lui Bin Laden.