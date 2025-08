Lili Sandu, mai sinceră ca niciodată! Vedeta a mărturisit care a fost motivul să plece în SUA și să locuiască acolo pentru șapte ani, când se afla în plină ascensiune.

a făcut declarații inedite, în cadrul unui interviu. A povestit ce planuri a avut în primă fază și cum acestea au căpătat o altă formă.

De ce s-a mutat Lili Sandu în America

Lili Sandu: „Nu aș mai putea să locuiesc în Statele Unite”

Potrivit spuselor ei, a dat viața de vedetă din țară pe o viață obișnuită, deoarece a trecut prin momente grele. Perioada dificilă pe care a traversat-o a făcut-o să ia această decizie, însă la început se doreau a fi câteva luni. Ulterior, ca prin minune, anii au trecut și a devenit parte dintre americani.

„Am ales să plec din România pentru că nu eram bine. Oamenii te văd și spun: „Wow, ce viață frumoasă are persoana asta!, dar în spatele muncii mele erau momente când nu mai eram bine cu mine însămi și am simțit nevoia să mă detașez de lumea asta, că nu-mi mai făcea bine, emoțional vorbind. S-a întâmplat atunci și necazul cu tatăl meu, l-am pierdut, și am vrut să mă rup de tot ce însemna entertainment, film, muzică, România și așa mai departe. M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută, să o iau de la capăt. Nu am plecat în Los Angeles să studiez actoria, ci pur și simplu să stau câteva luni, să mă relaxez, să-mi revin și, iată, s-au făcut șapte ani și ceva, cât am stat acolo. Nu regret nimic, chiar dacă toată lumea mi-a spus: „Ești nebună că renunți la tot!” La momentul respectiv, pentru mine partea emoțională a fost mai importantă decât orice proiect profesional”, a povestit Lili Sandu, conform

Deși a locuit o vreme bună peste ocean, actrița a spus că nu ar mai putea să stea în America. Mai mult, a mărturisit că în timpul călătoriei pe care a avut în iarnă, în SUA, alături de familie, a realizat că nu s-ar mai muta niciodată acolo.

„(n.r. de ce s-a întors în România) Mi-era dor de prieteni, mi-era dor de mama, m-am gândit să stau în primă instanță doar șase luni… Dar îmi era greu și… nu, pentru că m-am simțit bine și acolo în perioada respectivă, mi-am făcut și noi prieteni români… Era un loc de care aparțineam! M-am întors acum, în iarnă, cu Silviu și cu Thomas, în SUA, și m-am gândit: „Nu m-aș mai muta niciodată aici”. A fost un capitol din viața mea pe care l-am închis. Nu aș mai putea să locuiesc în Statele Unite”, a adăugat prezentatoarea Pro TV.