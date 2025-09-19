Andreea Bălan a vorbit despre motivul plecării sale de la emisiunea , unde era în . Ea a spus că nu mai rezona cu anumite idei.

Care a fost motivul plecării

Andreea Bălan a mărturisit că a plecat de la „Te cunosc de undeva” din cauza faptului că nu mai rezona cu noul producător și ideile acestuia. Cu toate acestea, cântăreața spune că a rămas în relații bune cu postul de televiziune.

„La un moment dat nu am mai rezonat cu noul producător, nu am mai rezonat cu ideile noilor producători. Pentru că erau producători noi. Producătorii vechi, cu care lucram de 12 ani, s-au mutat la Vocea României, la Pro TV și au venit producători noi. Dar cu Antena 1 am rămas în relații bune. Cu Antena 1 nu am avut probleme. Mă înțeleg foarte bine cu toți producătorii din Antenă”, a explicat Andreea Bălan, pentru .

„A fost o problemă strict cu producătorul acestei emisiuni. Nu a avut nicio legătură Antena 1 cu neînțelegerile mele cu noii producători. Antena 1 este un trust extraordinar unde eu, oricând, pot să am proiecte. Merg la Neatza unde îmi cânt piesele…. Se întâmplă clinciuri între oameni, nu între mine și un trust. Cu un anumit om, o femeie.

Momentan sunt la TVR, unde mă simt respectată. Am două sezoane pe an la Vedeta familiei și mă simt mult mai bine aici, în acest moment, la TVR”, a adăugat.

Decizia care i-a adus mai mult timp liber

Andreea Bălan mărturisește că în urma deciziei acesteia, acum are mai mult timp liber.

„Da, am mai mult timp liber pentru că aici filmez doar patru-cinci ore pe zi. La Te cunosc de undeva filmam 10-12 ore, dar nu ăsta a fost motivul pentru care am plecat. Nu că nu m-aș fi înțeles bine cu Antena 1 sau cu trustul. Mie trustul mi-e foarte drag, directorii sunt foarte ok, Mona Segal e acolo și e un om pe care efectiv îl iubesc. Suntproducători cu care eu am lucrat foarte mult și m-am înțeles foarte bine acolo. A fost ceva strict cu cea care face această emisiune și cu care nu o să mai lucrez în viața mea!”, a spus ea.

Primul mesaj al cântăreței după plecare

„Dragii mei,

„Anul acesta împlinesc 30 de ani de carieră și îmi îndeplinesc marele vis de a avea cel mai mare concert din viața mea la Sala Palatului pe 16 octombrie – Povestea Sufletului meu și sunt foarte fericită să mă dedic și să muncesc pe deplin pentru acest proiect.

Totodată, îmi doresc să petrec și să călătoresc mai mult cu familia mea, fără să depind de programul strict al unui show tv.

Din aceste motive, eu am decis să nu mai fac parte din juriul Tcdu.

Sunt foarte împlinită și fericită din toate punctele de vedere și îmi doresc ca proiectele profesionale să fie în armonie cu dezvoltarea mea emoțională.

Le doresc succes în noul sezon.

Abia aștept să ne vedem pe 16 octombrie – Povestea Sufletului meu, o poveste despre viață și dragoste, despre putere și supraviețuire, despre vindecare și iertare”, a scris Andreea Bălan pe contul personal de Instagram.

Temișan, după plecarea Andreei

La auzirea acestei vești, Aurelian Temișan a reacționat. El și Andreea Bălan au avut o prietenie strânsă. Erau colegi de juriu, iar Temișan este și nașul fetelor Andreei.

„Nu aș vrea să sune a laudă, dar cred că sunt primul căruia i-a spus, pentru că a ajuns la o saturație și a zis: ‘Eu cred că de la sezonul următor nu mai vreau să mai fiu!’ Andreea, gândește-te bine, suntem în timpul sezonului ăsta, pe care îl filmăm, ai timp să iei o decizie, o iei cu capul oricum pentru că tu ești o tipă matură și dacă tu simți că ai ajuns la un punct în care trebuie să faci o cotitură și să începi altceva, asta e altă treabă. E decizia ei, îi respect decizia. Gradul nostru de rudenie rămâne același, de prietenie la fel, ca dovadă sunt în concertul ei, dar de la următorul sezon, că nu pot să spun de la toamnă, că nu știu când va fi, nu va mai fi cu noi la juriu”, spune Aurelian Temișan, pentru Cancan, în urmă cu ceva timp.