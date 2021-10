De ce are Rona Hartner ghinion în dragoste

Rona Hartner s-a stabilit în Franța, iar recent a trecut prin cel de-al doilea divorț, însă încă mai speră că va face alegerea potrivită. Artista este plină de energie după ce a învins boala cumplită cu care s-a luptat, pregătește un spectacol de jazz și a acordat pentru impact.ro un interviu plin de optimism despre căsnicie, planuri și așteptări, transmite playtech.ro.

Are ghinion în dragoste? Rona Hartner: „Unii soți cred că nevasta a fost inventatată să fie și ea, p-acolo, prin casă…”

„E clar că trebuie să fiu cu mult mai atentă în alegerea sufletului pereche, pe viitor. Recunosc, am făcut niște greșeli. Ca un copil care a ținut foarte mult la tatăl ei, am încercat să găsesc pe cineva care să semene foarte mult cu el, dar nu e bine să cauți un bărbat după un anume tipar. Nu mai caut pasiune, caut echilibru. Mă enervează cumplit schimbările bruște de comportament, mie îmi pace pacea, armonia. Îmi place ca un bărbat să aibă încredere în nevastă. Unii soți cred că nevasta a fost inventatată să fie și ea, p-acolo, prin casă…”, spune Rona Hartner.

Fostul soț al Ronei Hartner stă tot în Franța, în același cartier cu ea, și se mai întâlnesc accidental la plajă uneori, dar arista a precizat că nu mai există nicio șansă de împăcare.

Ea a vorbit și despre sănătate.

„Ar trebui să fac mai mult sport și să mănânc fibre. Fac un tratament cu apă ionizată, cu ioni pozitivi, care oxigenează celulele, mă simt extraordinar. După chimioterapie, ai pielea mai uscată, mai sensibilă, apa aceasta însă m-a energizat, m-a întinerit. Dacă aș bea trei litri pe zi, cât ar trebui, ar fi și mai bine, e foarte sățioasă și bună”, a povestit Rona Hartner.

Întrebată ce proiecte are în derulare, a afirmat: „Momentan, am proiecte doar în Franța, un spectacol de jazz, realizat de mine, videoclipuri, mai lucrez la un spectacol, unele s-au anulat însă pentru că artiștii s-au îmbolnăvit de Covid. Am realizat și o frescă din ceramică. Nu am început să câștig din Internet, puteam face ceva bani din Facebook, din evenimente cu plată, dar am preferat să-mi las fanii să respire liniștiți, nu să aibă impresia că încerc să le vând ceva”.

Primul soț al Ronei Hartner a fost un argentinian, iar al doilea un fracez. Ea a mărturisit că, deși românii sunt într-adevăr mai afectuoși, nu știe dacă ar fi mai fericită cu un român.

„Nu știu dacă aș fi mai fericită cu un bărbat român. E greu să cunoști omul, totuși, recunosc, românii sunt mai afectuoși. Mai îmi fac curte, unii, online, dar nu mă pot combina cu cineva pe Internet. Dar, nu se știe niciodată…”, a adăugat Rona Hartner.