De ce boală suferă Theo Rose. Jurata la „Vocea României” se simte copleșită: „Nu sunt bine”

din peisajul nostru muzical. Eforturile și talentul ei au fost recunoscute, aducându-i o serie de proiecte mărețe în mod constant.

Cu ce boală se confruntă Theo Rose

după apariția sa pe scenă, primind numeroase oferte de colaborare. În prezent este jurată la „Vocea României” și joacă într-un serial produs de partenerul său, „Clanul”, dar este implicată și în diverse proiecte online și campanii publicitare. Toate acestea au epuizat-o pe artistă, ea recunoscând pe rețelele sociale că se confruntă cu burnout-ul.

Iubita lui Anghel Damian are o agendă aglomerată din cauza implicării în numeroase activități. Noul său rol de mamă pentru Sasha Ioan a schimbat prioritățile, iar acum se simte copleșită încercând să gestioneze toate responsabilitățile, scrie .

Artista a dat inițial vina pe oboseală

Artista a povestit recent că se confruntă cu burnout-ul de o perioadă bună de timp. La început, nu i-a acordat atenția cuvenită, considerând că este doar o stare obișnuită de oboseală.

Cu trecerea timpului, jurata de la „Vocea României” a constatat că situația devenea din ce în ce mai serioasă. Abia dacă se mai putea concentra la ceea ce avea de făcut și simțea că nimic nu o poate ajuta să se focuseze.

„Bournout… Here I come! Nu sunt bine. Tot zic că am obosit, dar nu sunt în stare să schimb nimic. Corpul și mintea mea sunt în Piața Constituției și se revoltă. Cred că trebuie să fug în altă țară ca politicienii”, a spus artista pe social media.