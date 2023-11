Motivul pentru care Theo Rose nu îi arată chipul fiului ei, Sasha Ioan: „Cred că vă închipuiți că eu vi l-aș arăta și acum”

Theo Rose, una dintre cele mai apreciate și îndrăgite cântărețe din România, formează din showbiz-ul românesc alături de Anghel Damian. Cei doi au împreună un băiat, Sasha Ioan. Vedeta a evitat de fiecare dată publicarea pozelor cu băiatul ei pe rețelele de socializare, iar acum a explicat și de ce nu vrea ca micuțul să apară pe Internet.

De ce nu vrea Theo Rose să îi arate chipul micuțului Sasha Ioan pe Internet

Theo Rose a fost întrebată de mai multe ori pe Instagram de ce ascunde și acum fața lui Sasha, iar ca răspuns, cântăreața a menționat că nu vrea să îl expună pe la o vârstă atât de fragedă.

„Cred că vă închipuiți că eu vi l-aș arăta și acum. Ca orice părinte, mă mândresc, mi-e drag de el, mi-ar plăcea să îl vedeți și voi, nu e ca și cum îl port cu cagulă pe față atunci când ieșim pe afară. Nu suntem absurzi.

Dar odată ce am face publice imagini cu fața copilului, el ar putea fi fotografiat oriunde, oricând, fără acordul nostru, și postat în aceleași condiții. Și nu vrem să atragem genul ăsta de atenție asupra lui. Nu sunt pregătită și nu îi doresc genul ăsta de atenție momentan. Pentru că nici nu știu dacă e genul de om care își dorește atenția asta”, spune Theo Rose, potrivit .

Astfel, cântăreața crede că îl poate proteja cât mai mult pe micuțul său băiat. Chiar dacă i-ar plăcea ca toți urmăritorii săi să-l vadă pe Sasha, ea a decis că momentan este mai bine să nu-l expună pe Internet.

Theo Rose crede că are „alergia săracului”

Nu de mult, artista a menționat că după o masă copioasă , motiv pentru care a atribuit reacția „alergiei săracului”.

„Am o chestie, mi-e foame, n-am mâncat până la ora asta și acum mi-am comandat. Ce am mâncat? Zacuscă de vinete, cartofi cu brânză și pâine d-aia caldă, și am mâncat. Am mâncat mai mult decât trebuia să mănânc. A fost atât de bun de am mâncat mult, mult. După ce am mâncat am început să strănut obsesiv, de 20 de ori, dar rău.

Mi s-a mai întâmplat asta. Tot după ce am mâncat mai mult decât aveam nevoie. Concluzia mea este că am alergia săracului. Adică corpul meu nu înțelege această senzație de sațietate, nu o poate tolera”, explica cântăreața.