De ce e Mihai Sturzu singur la 45 de ani: „Marele semnal de trezire a fost...”

Mihai Sturzu a fost un cântăreț de succes în trupa Hi-Q, a fost parlamentar, iar de mai bine de 10 ani este pilot și comandant de aeronavă. În ciuda succesului răsunător în plan profesional, viața sa amoroasă nu e tocmai grozavă. Ultima sa despărțire a fost cu adevărat dureroasă, dar a învățat multe din ea, iar acum privește încrezător spre viitor.

Mihai Sturzu, despre ultima sa despărțire

Mihai Sturzu a povestit, în podcast-ului realizat de Mihai Morar, că la ultima despărțire și-a dat seama că toate relațiile sale urmau același tipar și aveau același sfârșit. A fost o adevărată revelație pentru el.

„Cred că acum vreo 3 ani jumătate s-a terminat abrupt încă o relația a mea. Și pe lângă faptul că s-a terminat și că ea este o persoană extraordinară, un om minunat fosta mea parteneră… Marele semnal de trezire a fost că se terminase încă o relație identică cu toate celelalte pe care le avusesem. Și mi-am dat seama că de când mă știu trăiesc într-o buclă.

E ca și cum aș fi la volan, pe un drum, și din când în când trec prin aceeași localitate, dar nu îmi dau seama, și pur și simplu se schimbă personajul de lângă mine. A fost nu știu… Cristiana, Mihaela, Floriana, Cătălina, Alexandra. Mereu se schimbă, dar eu eram acolo și mereu, mereu în același traseu, în roată.

Și a fost îngrozitor acel final de relație și tot ce a adus el. Că eu mai terminasem relații și am mai terminat de atunci relații. E ok. Dar acea întâlnire cu mine însumi și cu acel drum pe care îl fac și din care nu ies… a fost o perioadă grea pentru mine, îngrozitoare. Au fost vreo șase luni de tot felul de întrebări. Și cred că a fost un moment bun. (…) Acel moment a fost un moment în care… a început o altă perioadă a vieții mele. Am ieșit din buclă”, a mărturisit Mihai Sturzu, potrivit

Mihai Sturzu e comandant de aeronavă: „Îmi mulțumesc din suflet mie”

Dar în plan profesional o duce foarte bine! După ce a renunțat la cariera muzicală, a devenit pilot, iar acum e chiar !

„Am făcut școala de la Ghimbav-Brașov pentru prima licență, iar azi am ajuns să am licențele pentru toate tipurile de avion. Am luat licență de pilot privat la vârsta de 32 de ani. (…) În 2017 am terminat școala de , iar la 38 de ani aveam interviu la companie. E foarte mișto aviația, se potrivește cu felul meu de a proceda. (…) Se îmbină rigurozitatea cu poezia. (…) Well, îmi mulțumesc din suflet mie! Sunt foarte mândru de mine!”, a povestit Mihai Sturzu, în trecut.