De ce Kamara nu își înscrie fiul la școală: „Leon e un copil foarte inteligent, știe multe lucruri”

Fiul lui Kamara nu va merge deocamdată la școală, deși are 8 ani. Asta pentru că Leon s-a născut cu tetrapareză spastică, o formă gravă de paralizie cerebrală, și, chiar dacă a făcut progrese impresionante, are încă dificultăți și nu poate ține pixul în mână. În plus, micuțul ar avea nevoie la școală de un însoțitor permanent.

Kamara, despre fiul său, Leon

Leon are doar 8 ani, dar e un luptător și a făcut mari progrese în lupta cu boala de care suferă. A fost ajutat mult de părinții săi, care sunt extrem de atenți și grijulii.

„M-am ocupat eu de el, cu mama lui, dar și fosta bonă care e educatoare. Leon e un copil foarte inteligent, știe multe lucruri”, a spus Kamara, pentru

Acesta a mai susținut că fiul său știe deja cam toate capitalele statelor lumii și multe alte lucruri pe care mulți copii de vârsta lui nu le cunosc.

Artistul a explicat apoi de ce copilul său deocamdată nu va merge la școală: „Acum are 8 ani. O să înceapă să facă acasă și două ore la școală, nu-l vom forța. Trebuie să stea însă un părinte cu el. Să fie lângă el tot timpul. Leon nu poate momentan să scrie, nu poate să țină pixul în mână. El nici cu lingura nu se descurcă. O să vină însă și momentul în care va începe școala”.

Concert caritabil pentru Leon, fiul lui Kamara

Leon trebuie operat în fiecare an, iar sunt scumpe, așa că, pentru operația de anul acesta va fi organizat un spectacol caritabil.

Concertul va avea loc pe 9 octombrie, la Vâlcea. Evident, printre cei care vor cânta se vor număra și Kamara și colegul său de trupă, Andrei Ștefănescu.