De ce Ramona Olaru a rămas fără mașină? Asistenta TV circulă cu autoturismul logodnicului: „Avem niște probleme de ne doare capul”

este o fire destul de activă pe rețelele de socializare și împarte cu urmăritorii săi diferite momente ale vieții. De data aceasta, Ramona Olaru a explicat de ce nu mai are mașină și este nevoită să se plimbe cu automobilul logodnicului său.

Ramona Olaru a povestit că și-a „julit” mașina și a fost nevoită să o ducă la reparat.

De ce Ramona Olaru nu are mașină

Pe rețelele sale personale de socializare, Ramona Olaru a explicat că nu mai are mașină și circulă cu autoturismului

Pentru că a accidentat puțin automobilul, asistenta a fost nevoită să o ducă la reparat. Pe lângă faptul că a așteptat foarte mult timp să vină un simplu far al acesteia, asistenta TV nu își poate ridica mașina de la casco acum, deoarece are nevoie de o ștampilă.

„Cea mai mare tâmpenie pe care o trăiesc zilele astea este următoarea: în urmă cu ceva timp am julit puțin mașina și tocmai din acest motiv umblu cu mașina lui Cătălin. Am dus-o pe casco, evident, să o aranjăm. Până au venit piesele a durat 4 luni jumate, un far adică (râde), dar nu asta era problema, am stat, nu e grav, însă acum nu pot ridica mașina, pentru că trebuie să am ștampilă la firmă, nu doar să semnez.

Din ce știu eu, nu mai este obligatorie ștampila pe nicăieri. Acum, cine vrea să-și facă, își face, cine nu, nu. Mie oricum nu mi s-a cerut niciodată nicăieri, dar acum dau telefoane pe la asigurări și peste tot ca să-și trimită ei niște cereri între ei sau niște aprobări că pot să-mi iau mașina și că e a mea”, a povestit asistenta TV pe Instastory.

Altă provocare o aștepta pe Ramona Olaru când a dus mașina la reparat

Ramona Olaru nu doar a dezvăluit motivul pentru care nu mai circulă cu propria mașină, ci a spus și ce i s-a întâmplat când a duc mașina la reparat, scrie . Asistenta Tv a spus că a fost nevoită să completeze o foaie prin care își dă acordul pentru efectuarea lucrărilor.

„Vă mai zic una tare! Când am dus-o, m-au pus să trimit o aprobare de la mine către mine că sunt de acord să-mi repare mașina. Practic, de la proprietar la firmă, care firma e a mea, pe numele meu. În concluzie, avem niște reguli și niște hârtii de umblat pentru niște chestii atât de ușor de făcut în mod normal. Avem niște probleme de ne doare capul”, a povestit asistenta TV.