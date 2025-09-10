B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Motivul uluitor pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit, după 29 de ani de relație: „Nu am avut nicio presiune acasă, probabil de asta s-a și ajuns aici”

Motivul uluitor pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit, după 29 de ani de relație: „Nu am avut nicio presiune acasă, probabil de asta s-a și ajuns aici”

Traian Avarvarei
10 sept. 2025, 12:28
Motivul uluitor pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit, după 29 de ani de relație: „Nu am avut nicio presiune acasă, probabil de asta s-a și ajuns aici”
Dan Bittman. Sursa foto: Captură video - Liana Stanciu / YouTube

Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit în 2017, după 29 de ani de relație. Întrebat, la un moment dat, dacă Liliana era o femeie geloasă, artistul a spus că, dimpotrivă, el a primit prea multă libertate, pe care a interpretat-o drept dezinteres.

Cuprins

  • De ce s-au despărțit Dan Bittman și Liliana Ștefan
  • Ce spune Dan Bittman despre copiii săi

De ce s-au despărțit Dan Bittman și Liliana Ștefan

Dan Bittman a povestit că Liliana Ștefan nu-i scria cu zilele mesaje pentru a vedea unde e, lucru care, probabil, a dus la răcirea relației: „Nu am avut nicio presiune acasă, din punctul ăsta de vedere. Probabil că de asta s-a și ajuns unde s-a ajuns, pentru că nici măcar nu mi se spunea la 1 noaptea ”unde te duci, ce faci?””.

„Plecam câte o săptămână, mai primeam un telefon, eram întrebat ”Ai uitat de noi?”. Cum să uit. Nu a fost presiune, în schimb, am avut și momente bune în viață, câteva. Le număram pe degete”, a mai afirmat Dan Bittman, potrivit VIVA!.

Ce spune Dan Bittman despre copiii săi

Dan Bittman și Liliana Ștefan au împreună trei băieți: Alexandru (25 de ani), Patrick (20 de ani) și Mark (17 ani).

„Când vin și muncesc, îi plătesc. Eu am vrut să-i învăț să aibă responsabilitate, să învețe să câștige bani, e o muncă, Alex știe, cunoaște foarte bine, toți trei știu să programeze tot sistemul. E o meserie și asta și am zis să învețe și ei ce e cu munca.

Nu le dau bani, dar îi ajut, pentru că na… dar în limite normale. Cred că maică-sa îi învață să ceară (râde). Punctele noastre de vedere sunt diferite de multe ori, dar eu încerc să fiu mai înțelegător, le spun că trebuie să meargă pe drumul lor, să aibă parte de eșec, succes”, a mai susținut Dan Bittman.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Flavia Mihășan, despre viața în cuplu, după doi de singurătate: „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc”. Ce a declarat asistenta TV
Monden
Flavia Mihășan, despre viața în cuplu, după doi de singurătate: „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc”. Ce a declarat asistenta TV
Cum a ajuns Lidia Buble să fie bătută cu mătura de o bătrână: „Încă îmi revin din șoc”
Monden
Cum a ajuns Lidia Buble să fie bătută cu mătura de o bătrână: „Încă îmi revin din șoc”
Mama Adrianei Bahmuțeanu va fi înmormântată astăzi! Ce mesaj emoționant a postat vedeta
Monden
Mama Adrianei Bahmuțeanu va fi înmormântată astăzi! Ce mesaj emoționant a postat vedeta
Cristina Ciobănașu: „Toată lumea se inflamează și devine extra curioasă”. Ce decizie a luat
Monden
Cristina Ciobănașu: „Toată lumea se inflamează și devine extra curioasă”. Ce decizie a luat
Ceaiul care ajută în ritualurile de înfrumusețare. Are beneficii pentru sănătate dar și în dietele de slăbit
Monden
Ceaiul care ajută în ritualurile de înfrumusețare. Are beneficii pentru sănătate dar și în dietele de slăbit
Raluca Bădulescu, despre relația cu fostul soț: „Suntem familie, o să rămânem familie toată viața”
Monden
Raluca Bădulescu, despre relația cu fostul soț: „Suntem familie, o să rămânem familie toată viața”
Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit. Cine este noua iubită a juratului de la MasterChef (FOTO)
Monden
Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit. Cine este noua iubită a juratului de la MasterChef (FOTO)
Cum a reușit Răzvan Exarhu să învingă depresia: „Umorul negru, autoironic, înseamnă instinct de conservare, de supraviețuire”
Monden
Cum a reușit Răzvan Exarhu să învingă depresia: „Umorul negru, autoironic, înseamnă instinct de conservare, de supraviețuire”
Antonia și-a surprins fanii cu o serie de fotografii îndrăznețe. Cum a reacționat Alex Velea
Monden
Antonia și-a surprins fanii cu o serie de fotografii îndrăznețe. Cum a reacționat Alex Velea
Soțul amantei lui Andy Byron, fostul CEO al companiei Astronomer, a oferit prima reacție, în urma incidentului de la concertul Coldplay. Ce a transmis acesta
Externe
Soțul amantei lui Andy Byron, fostul CEO al companiei Astronomer, a oferit prima reacție, în urma incidentului de la concertul Coldplay. Ce a transmis acesta
Ultima oră
12:31 - Flavia Mihășan, despre viața în cuplu, după doi de singurătate: „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc”. Ce a declarat asistenta TV
12:30 - Mihaela Bilic: „Toamna se numără bobocii, dar și kilogramele în plus”. Care este regula de aur pentru un abdomen plat
12:16 - Cristiano Ronaldo a reușit o nouă performanță. Ce record a atins atacantul portughez
12:04 - Ionuț Moșteanu, după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei: „O violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO”
11:56 - Moment șocant în Marea Britanie: un cățel furat din casă, stăpâna și nepoata l-au urmărit pe hoț pe stradă. Cum s-a produs furtul
11:54 - Cum a ajuns Lidia Buble să fie bătută cu mătura de o bătrână: „Încă îmi revin din șoc”
11:52 - O nouă tulpină de COVID-19 se răspândește rapid. Care sunt simptomele noii variante
11:40 - Polițiști, atacați de un porc mistreț, într-o casă din Florida: „Ușor, ușor”. Aceștia au fost chemați să dea afară animalul
11:30 - Cod galben de ploi și vânt puternic în România. Care sunt zonele vizate
11:19 - Surse din NATO, despre dronele rusești care au ajuns în spațiul aerian al Poloniei: Nu e un atac, dar e o incursiune deliberată / Premierul Donald Tusk: E o provocare la scară largă