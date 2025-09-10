Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit în 2017, după 29 de ani de relație. Întrebat, la un moment dat, dacă Liliana era o femeie geloasă, artistul a spus că, dimpotrivă, el a primit prea multă libertate, pe care a interpretat-o drept dezinteres.

De ce s-au despărțit Dan Bittman și Liliana Ștefan

Ce spune Dan Bittman despre copiii săi

Dan Bittman a povestit că Liliana Ștefan nu-i scria cu zilele mesaje pentru a vedea unde e, lucru care, probabil, a dus la răcirea relației: „Nu am avut nicio presiune acasă, din punctul ăsta de vedere. Probabil că de asta s-a și ajuns , pentru că nici măcar nu mi se spunea la 1 noaptea ”unde te duci, ce faci?””.

„Plecam câte o săptămână, mai primeam un telefon, eram întrebat ”Ai uitat de noi?”. Cum să uit. Nu a fost presiune, în schimb, am avut și momente bune în viață, câteva. Le număram pe degete”, a mai afirmat Dan Bittman, potrivit

Dan Bittman și Liliana Ștefan au împreună : Alexandru (25 de ani), Patrick (20 de ani) și Mark (17 ani).

„Când vin și muncesc, îi plătesc. Eu am vrut să-i învăț să aibă responsabilitate, să învețe să câștige bani, e o muncă, Alex știe, cunoaște foarte bine, toți trei știu să programeze tot sistemul. E o meserie și asta și am zis să învețe și ei ce e cu munca.

Nu le dau bani, dar îi ajut, pentru că na… dar în limite normale. Cred că maică-sa îi învață să ceară (râde). Punctele noastre de vedere sunt diferite de multe ori, dar eu încerc să fiu mai înțelegător, le spun că trebuie să meargă pe drumul lor, să aibă parte de eșec, succes”, a mai susținut Dan Bittman.