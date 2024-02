De ce Sânziana Negru nu a devenit mamă până la 36 de ani: „Mi-a fost foarte frică” (VIDEO)

a dezvăluit, în cadrul podcastului moderat de Mihai Morar, de ce nu a devenit mamă până la vârsta de 36 de ani.

„Mi-a fost foarte frică”

Câștigătoarea America Express a spus că mama ei ar fi fost cea care i-ar fi impus bariere în a deveni mămică până acum.

„Cred că ideea de familie completă am avut-o mult mai aproape de momentul nostru (n.r. filmarea podcastului) prezent, pentru că mama mi-a zis foarte mult timp: «Copiii îți schimbă prezentul», «Copiii îți schimbă viața complet, tu nu o să mai fii nimic. Mai ai timp. Asta e așa o capcană foarte mare. Tu nu știi cum e să îți crești copiii», ca să mă protejeze.

Mama este primul copil dintr-o familie de 8 copii. Având 7 frați, ea în copilăria ei i-a crescut pe ceilalți. Era cea mai mare. Cred că i s-a furat copilăria. Cumva nu și-a dorit același lucru pentru mine. Și-a dorit să copilăresc cât mai mult”, a povestit ea, potrivit .

Ulterior, vedeta și-a dat seama că nu este bine să copilărească și după vârsta de 30 de ani.

„Și, Slavă Domnului, am copilărit până pe la 30 și ceva de ani când am înțeles că la 30 nu prea e bine să copilărești. E bine, dar nu în sensul ăsta de familie și bine că am înțeles abia acum treaba asta. Am ajuns să-mi doresc pentru mine să creez mai departe bazele: familie, copii și așa mai departe.

Nu știu dacă am fugit până acum de asta. Inconștient, da, am fugit. Aveam cuvintele mamei în cap. Și mi-a fost foarte frică. Mă gândeam cine o să fiu (…) Sapă la terapie, descoperă ce, cum”, a adăugat Sânziana Negru.

Sânziana Negru, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre cea mai dură perioadă a vieții ei

Influencerița a mai povestit în cadrul podcastului cum după ce și-a pierdut tatăl.

„Tata a murit devreme, da! A murit la 60 de ani!”, a spus Sânziana Negru. „Spuneai că te-a iubit mai mult pe tine decât pe mama!”, a adăugat Mihai Morar, moment în care vedeta a început să plângă.

„Neașteptat acest început! Tata era foarte mândru de mine! Tata era genul de om pentru care eu am fost ca o bijuterie. Și, da, m-a iubit foarte mult, și mă sensibilizez pentru că mi-e foarte dor de el. Eu, după ce a murit tata, am intrat într-o semidepresie din asta, de câteva luni în care nu îmi doream decât să dorm.

Am zis, bă, nu, nu pot să stau așa, tata ar fi vrut să mă bucur de viață. Tata era un om vesel. După aia m-am apucat de terapie. Eram destul de superficială înainte de terapie. E al patrulea an în care fac terapie cu același om!”, a mărturisit Sânziana Negru