De ce și-a ales Carmen Tănase un soț mai în vârstă: criteriile care l-au făcut „alesul”

Carmen Tănase, una dintre cele mai apreciate actrițe din România, a avut parte de alături de regretatul critic de teatru Victor Parhon. Cei doi au format un cuplu discret, dar solid, iar din relația lor a venit pe lume fiul actriței, Tudor.

Din păcate, destinul a lovit crunt: la doar 39 de ani, Carmen Tănase a rămas văduvă, după ce partenerul ei s-a stins din cauza unei boli grave. De atunci, actrița nu și-a mai dorit să își refacă viața sentimentală, alegând să își dedice energia carierei și creșterii fiului ei.

Ce a atras-o pe Carmen Tănase la soțul ei

Invitată în podcastul „ ”, Carmen Tănase a povestit deschis despre relația ei cu Victor Parhon și despre criteriile după care și-a ales partenerul de viață. Actrița a mărturisit că a fost atrasă dintotdeauna de , de la care să aibă ce învăța și pe care să îi admire.

„Mie întotdeauna mi-au plăcut bărbații mai mari decât mine, de la care să am ce învăța. Ăștia de vârsta noastră, sunt mai puțini la minte. Băieții se dezvoltă mai greu. Pe bune acum, nu e niciun secret. Erau mai copilăroși, iar eu aveam nevoie de cineva la care să mă și uit cu admirație. Totdeauna am avut nevoie de chestia asta, să mă uit la cineva cu admirație. Apoi mi-am dat seama că unul ca tata mai greu. Țucu s-a apropiat, bărbatul meu s-a apropiat. Era inteligent, era cultivat, era deștept. El s-a apropiat de taică-miu, că probabil de aia l-am și luat și am și decis să fac un copil cu el”, a spus Carmen Tănase.

Cum a trăit actrița pierderea soțului său

Moartea lui Victor Parhon a fost una dintre cele mai dureroase experiențe din viața lui Carmen Tănase. Actrița a povestit că a încercat până în ultima clipă să îi ofere speranță, chiar dacă știa că boala nu putea fi învinsă.

„A fost un moment foarte greu. Nu știu dacă cel mai greu, poate că cel mai greu… Nu! Poate că egal cu ăsta a fost cel în care l-am pierdut pe tata, dar a fost un moment. Un moment amar că nu am putut să… Eu m-am luat la trântă.. reminiscențe din băiețismul copilăriei, eu m-am luat la trântă cu doamna aceea periculoasă în negru și am zis „te înving eu pe tine”, nu mi-e frică de tine și eu te înving!

Și faptul că nu am reușit să o înving a fost ceva… Pentru că eu i-am dat lui Țucu tot timpul speranțe, așa am considerat eu atunci să îi ascund adevărul și să îi dau speranțe ca el să fie pozitiv, pentru că pozitivismul în gândire te ajută foarte mult și într-o boală fizică. Și tot timpul i-am zis că o rezolvăm… Nu mai eu știu ce era în spatele acestei chestii și am ținut-o așa până în ultimul moment. El știa diagnosticul, dar i-am zis că putem învinge diagnosticul, că se poate, eu știam că nu se poate”, a mai povestit actrița în podcastul „ ” cu Mihai Morar.

De ce nu și-a mai refăcut viața sentimentală

După pierderea soțului, Carmen Tănase nu și-a dorit să mai înceapă o altă relație. Motivele sunt simple: dragostea intensă trăită alături de Victor Parhon, dar și concentrarea pe creșterea fiului ei și pe cariera artistică.

Actrița a preferat să își canalizeze energia în rolurile de pe scenă și platourile de filmare, mărturisind de mai multe ori că publicul i-a fost cel mai bun sprijin în momentele grele.

Cum a trăit Carmen Tănase marea iubire alături de Victor Parhon

Povestea de dragoste dintre Carmen Tănase și Victor Parhon rămâne una dintre cele mai emoționante din lumea artistică românească. Chiar dacă timpul a trecut, actrița vorbește cu emoție despre partenerul ei, considerând că el a fost „alesul” și că alături de el a învățat ce înseamnă respectul, admirația și iubirea adevărată.