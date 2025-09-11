De la viralul „Ca o apă cristalină” la viața de azi: transformarea uluitoare a lui Cristi din Banat. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent (FOTO)

Cristi din Banat, pe numele real Cristi Prunar, a devenit cunoscut în 2015, după ce piesa sa „Ca o apă cristalină” a cucerit internetul. Cu un videoclip filmat pe plajele din Spania și un look inedit, acesta a stârnit un val uriaș de reacții și comentarii, devenind rapid un fenomen. Tot în acea perioadă, Cristi din Banat atrăgea atenția și prin curajul de a-și asuma public orientarea sexuală, fiind unul dintre primii artiști români care s-au căsătorit cu un bărbat.

Astăzi, la aproape 10 ani distanță, viața lui arată complet diferit. Deși nu a mai continuat în muzică, el rămâne o figură cunoscută, iar atât în plan personal, cât și profesional.

Cum a devenit Cristi din Banat celebru

În 2015, videoclipul piesei „Ca o apă cristalină” a atras atenția publicului, mai ales datorită comentariilor ironice și amuzante ale lui , care au contribuit decisiv la viralizarea melodiei. „E o frenezie, e un fum, e o creație… Cum mergea el cu pantofiorii albi pe malul mării. Michael Jackson îți dădea palme”, spunea prezentatorul TV în emisiunea sa.

Astfel, Cristi din Banat a devenit rapid subiect de discuție la televiziuni, pe rețele sociale și în presă, fiind considerat unul dintre primele exemple de viral românesc.

Cum arăta și ce imagine și-a construit atunci

Artistul a rămas memorabil prin look-ul său: vopsit blond, purtând o cămașă albă pe plajă și interpretând piesa cu gesturi teatrale. Imaginea sa, deși controversată, l-a făcut inconfundabil și i-a adus notorietatea pe care și-o dorea.

Cum și-a oficializat relația cu Rafaelo

Tot în 2015, Cristi din Banat a surprins încă o dată opinia publică, anunțând că s-a căsătorit cu iubitul său, Rafaelo. Evenimentul a fost unul neobișnuit pentru acea vreme, fiind printre primele căsătorii de același sex asumate public de o vedetă din România.

Ceremonia a respectat chiar și unele tradiții, precum bărbieritul mirelui, iar jurămintele celor doi au fost emoționante: „Promit să te sprijin și să te încurajez, să te iubesc și prețuiesc.”

Momentul a rămas unul simbolic pentru comunitatea LGBTQ+ din România, care atunci abia începea să își facă vocea auzită în spațiul public.

Unde locuiește și cu ce se ocupă acum Cristi din Banat

La 43 de ani, Cristi din Banat locuiește de aproape două decenii în Spania. Deși a cochetat cu muzica, viața lui profesională a luat o cu totul altă direcție. În prezent, este om de afaceri și deține o firmă de curățenie, unde activează alături de partenerul său.

„În Spania am o firmă de curățenie. Iubitul meu face orice la această firmă, ca o femeie. Mă cheamă lumea, facem contract. Se plătește la început jumătate din bani și la sfârșit jumătate. Eu cos, fac costume și fac și curat. Sunt maniac cu curățenia. Sunt recunoscut pentru asta acolo, așa am ajuns să îmi fac și firmă de curățenie”, declara el într-un interviu, notează .

Cum arată astăzi Cristi din Banat

În prezent, Cristi și-a schimbat radical înfățișarea. Dacă în 2015 era cunoscut pentru părul blond și look-ul extravagant, acum el s-a ras în cap și preferă un stil mult mai sobru. Activ pe rețelele sociale și pe YouTube, își ține fanii la curent cu fragmente din viața de zi cu zi, în care apare adesea alături de Rafaelo și de mama sa.