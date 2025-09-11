B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » De la viralul „Ca o apă cristalină” la viața de azi: transformarea uluitoare a lui Cristi din Banat. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent (FOTO)

De la viralul „Ca o apă cristalină” la viața de azi: transformarea uluitoare a lui Cristi din Banat. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent (FOTO)

Ana Beatrice
11 sept. 2025, 18:05
De la viralul „Ca o apă cristalină” la viața de azi: transformarea uluitoare a lui Cristi din Banat. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent (FOTO)
Sursa foto: Catură video/ YT
Cuprins
  1. Cum a devenit Cristi din Banat celebru
  2. Cum arăta și ce imagine și-a construit atunci
  3. Cum și-a oficializat relația cu Rafaelo
  4. Unde locuiește și cu ce se ocupă acum Cristi din Banat
  5. Cum arată astăzi Cristi din Banat

Cristi din Banat, pe numele real Cristi Prunar, a devenit cunoscut în 2015, după ce piesa sa „Ca o apă cristalină” a cucerit internetul. Cu un videoclip filmat pe plajele din Spania și un look inedit, acesta a stârnit un val uriaș de reacții și comentarii, devenind rapid un fenomen. Tot în acea perioadă, Cristi din Banat atrăgea atenția și prin curajul de a-și asuma public orientarea sexuală, fiind unul dintre primii artiști români care s-au căsătorit cu un bărbat.

Astăzi, la aproape 10 ani distanță, viața lui arată complet diferit. Deși nu a mai continuat în muzică, el rămâne o figură cunoscută, iar schimbările prin care a trecut sunt vizibile atât în plan personal, cât și profesional.

Cum a devenit Cristi din Banat celebru

În 2015, videoclipul piesei „Ca o apă cristalină” a atras atenția publicului, mai ales datorită comentariilor ironice și amuzante ale lui Mircea Badea, care au contribuit decisiv la viralizarea melodiei. „E o frenezie, e un fum, e o creație… Cum mergea el cu pantofiorii albi pe malul mării. Michael Jackson îți dădea palme”, spunea prezentatorul TV în emisiunea sa.

Astfel, Cristi din Banat a devenit rapid subiect de discuție la televiziuni, pe rețele sociale și în presă, fiind considerat unul dintre primele exemple de viral românesc.

Cum arăta și ce imagine și-a construit atunci

Artistul a rămas memorabil prin look-ul său: vopsit blond, purtând o cămașă albă pe plajă și interpretând piesa cu gesturi teatrale. Imaginea sa, deși controversată, l-a făcut inconfundabil și i-a adus notorietatea pe care și-o dorea.

Cum și-a oficializat relația cu Rafaelo

Tot în 2015, Cristi din Banat a surprins încă o dată opinia publică, anunțând că s-a căsătorit cu iubitul său, Rafaelo. Evenimentul a fost unul neobișnuit pentru acea vreme, fiind printre primele căsătorii de același sex asumate public de o vedetă din România.

Ceremonia a respectat chiar și unele tradiții, precum bărbieritul mirelui, iar jurămintele celor doi au fost emoționante: „Promit să te sprijin și să te încurajez, să te iubesc și prețuiesc.”

Momentul a rămas unul simbolic pentru comunitatea LGBTQ+ din România, care atunci abia începea să își facă vocea auzită în spațiul public.

Cristi Din Banat și Rafaelo
Cristi Din Banat și Rafaelo

Unde locuiește și cu ce se ocupă acum Cristi din Banat

La 43 de ani, Cristi din Banat locuiește de aproape două decenii în Spania. Deși a cochetat cu muzica, viața lui profesională a luat o cu totul altă direcție. În prezent, este om de afaceri și deține o firmă de curățenie, unde activează alături de partenerul său.

„În Spania am o firmă de curățenie. Iubitul meu face orice la această firmă, ca o femeie. Mă cheamă lumea, facem contract. Se plătește la început jumătate din bani și la sfârșit jumătate. Eu cos, fac costume și fac și curat. Sunt maniac cu curățenia. Sunt recunoscut pentru asta acolo, așa am ajuns să îmi fac și firmă de curățenie”, declara el într-un interviu, notează viva.ro.

Cum arată astăzi Cristi din Banat

În prezent, Cristi și-a schimbat radical înfățișarea. Dacă în 2015 era cunoscut pentru părul blond și look-ul extravagant, acum el s-a ras în cap și preferă un stil mult mai sobru. Activ pe rețelele sociale și pe YouTube, își ține fanii la curent cu fragmente din viața de zi cu zi, în care apare adesea alături de Rafaelo și de mama sa.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Andreea Bălan, mărturisiri despre depresie. Cum privește artista „criza vârstei de 40 de ani”
Monden
Andreea Bălan, mărturisiri despre depresie. Cum privește artista „criza vârstei de 40 de ani”
Monica și Leonard Doroftei, confesiuni din viața de familie. Ce momente dificile au întâmpinat în căsnicie, dar și cum au gestionat problemele în fața copiilor
Monden
Monica și Leonard Doroftei, confesiuni din viața de familie. Ce momente dificile au întâmpinat în căsnicie, dar și cum au gestionat problemele în fața copiilor
Cătălin Moroșanu, dezvăluiri dureroase din copilărie: „M-au agresat foarte tare colegii la școală. Am suferit enorm”. Sfaturi pentru copiii victime ale bullying-ului
Monden
Cătălin Moroșanu, dezvăluiri dureroase din copilărie: „M-au agresat foarte tare colegii la școală. Am suferit enorm”. Sfaturi pentru copiii victime ale bullying-ului
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Câți bani trebuie să achite statului
Monden
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Câți bani trebuie să achite statului
Maria Constantin, mărturisiri neașteptate despre experiența la Vocea României: „Nu contează deloc vocea, pe cuvânt, eu știu” (VIDEO)
Monden
Maria Constantin, mărturisiri neașteptate despre experiența la Vocea României: „Nu contează deloc vocea, pe cuvânt, eu știu” (VIDEO)
Ioana Ginghină: „Sora mea nu mai predă în preuniversitar din cauza copiilor prost crescuți și a părinților”. Actrița critică extrem de dur unele metode noi de parenting
Monden
Ioana Ginghină: „Sora mea nu mai predă în preuniversitar din cauza copiilor prost crescuți și a părinților”. Actrița critică extrem de dur unele metode noi de parenting
Cătălin Scărlătescu, primele mărturisiri despre viața personală după ruptura de Doina Teodoru: „Îmi merge extraordinar de bine”
Monden
Cătălin Scărlătescu, primele mărturisiri despre viața personală după ruptura de Doina Teodoru: „Îmi merge extraordinar de bine”
Nicolai Tand, înapoi în băncile școlii: „Studiez la seral să iau Bacul”. De ce a renunțat la studii în adolescență
Monden
Nicolai Tand, înapoi în băncile școlii: „Studiez la seral să iau Bacul”. De ce a renunțat la studii în adolescență
Elena Merișoreanu, dezvăluiri sincere despre intervențiile estetice. Ce proceduri a făcut artista pentru a-și menține frumusețea: „Eu nu știu ce e aia frică” (VIDEO)
Monden
Elena Merișoreanu, dezvăluiri sincere despre intervențiile estetice. Ce proceduri a făcut artista pentru a-și menține frumusețea: „Eu nu știu ce e aia frică” (VIDEO)
Calina și Catinca Roman, primele eliminate de la Asia Express 2025. Nemulțumirile mamei și fiicei legate de condițiile din competiție: „Dacă mă îmbolnăvesc?” (VIDEO)
Monden
Calina și Catinca Roman, primele eliminate de la Asia Express 2025. Nemulțumirile mamei și fiicei legate de condițiile din competiție: „Dacă mă îmbolnăvesc?” (VIDEO)
Ultima oră
18:11 - Ministrul Muncii: „Vom face un program, în favoarea tinerilor, pentru accesul la primul loc de muncă, în doi pași
18:11 - Ce spune Nicușor Dan despre lupta anticorupție și cum răspunde acuzațiilor potrivit cărora ar ține partea magistraților: „Asta a fost discuția” (VIDEO)
17:29 - Evoluție semnificativă pe piața auto. Românii dau năvală pe mașini electrificate, dar evită încă modelele 100% electrice
17:22 - Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat pe cine susține la Primăria Capitalei: “Evident că îmi doresc o continuitate” (VIDEO)
17:13 - Andreea Bălan, mărturisiri despre depresie. Cum privește artista „criza vârstei de 40 de ani”
17:09 - Cât de utile sunt, de fapt, purificatoarele de aer
17:05 - Când te poți întoarce la sport? Ghid pentru sportivii cu luxație de umăr
16:58 - Nicușor Dan, despre creșterea AUR în sondaje: „Arată că cei 40% dintre români sunt exasperați” (VIDEO)
16:50 - Centrul Vechi al Bucureștiului, între farmec istoric și probleme de infrastructură. Ce spun turiștii străini despre experiența lor: „Nu arată foarte bine”
16:42 - Nicușor Dan, despre situația economică: „Cel târziu la începutul anului 2027, România va începe o creștere pe care românii o vor vedea” / Ce spune președintele despre alegeri anticipate (VIDEO)