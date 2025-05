De unde vine, de fapt, ”Hatz, Johnule!”. Dorian Popa a spus tot: „Am avut norocul ăsta să le miros din timp”

a dezvăluit cum de a ajuns să folosească celebra expresie „ , Johnule” și ce semnificație are, de fatpt.

Se pare că apelativul „Johnule” nu este o invenție recentă, ci provine din cartierele bucureștene, unde era folosit frecvent ca o formă a numelului „Ioan”.

„Hâtz, Johnule a apărut înainte să te naști tu!”

Cât timp a participat la emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, l-a auzit des pe Moroșanu spunând „boss”, însă Dorian a căutat un alt termen, ca să-l înlocuiască. Așa a ajuns să folosească „Johnule”.

„Hâtz, Johnule a apărut înainte să te naști tu! Obiectiv vorbind, Johnule este un apelativ pe care mulți bucureșteni îl foloseau. Eu l-am auzit la Connect-R, dar el a plecat de la „Ioane”. În cartier, bucureștenii spuneau „Ioane, vino-ncoa’, Ioane”. Era un fel de… pe toată lumea chema „Ioane”. Eu m-am întors din reality show-ul „Sunt Cerebru, scoate-mă de aici”, de unde eram, efectiv, virusat cu apelativul „bossule”, pe care îl spuneam din cauza lui Moroșanu, care spunea încontinuu „boss”. Și începuse să-mi fie rușine să mai spun „boss”, ești nebun? (…) Și nu știam cu ce să-l înlocuiesc! Am început să-l înlocuiesc cu Johnule”, a povestit Dorian Popa, potrivit .

Însă, ceea ce privește „Hâtz”, acesta este o formă a lui “haț”. Dorian Popa a mărturisit că își amintește că a auzit acest cuvânt încă din copilărie, inclusiv în comentariile sportive. Artistul a simțit, astfel, că această expresie va deveni celebră.

„Iar hâtz este, de fapt și de drept, interjecția „haț”, care există de când lumea și pământul. Ce, voi n-ați auzit „haț”? (…) Din punctul meu de vedere, primul lucru care îți vine în minte e cel care e adevărat. Știu că era România la Cupa Mondială (…) Și eram vopsit pe față și toate nebuniile alea. Îmi amintesc, așa ca prin vis, că îl auzeam pe comentator. „Hatz, i-a furat mingea de la picior, a pasat”, nu știu ce. Și cred că aia e, nu știu (…) Dar s-a nimerit. Și când am simțit că prinde…”, a mai declarat artistul.

„N-a fost mult de muncă”

Artistul a început să spună din ce în ce mai des această expresie, “Hâtz, Johnule”, în cadrul emisiunii Asia Express. Ulterior, aceasta a fost integrată și în alte proiecte comerciale, precum Hâtz Residence și Hâtz Pizza.

„Mulțumesc Lui Dumnezeu că am avut norocul ăsta să le miros din timp. Am zis: „A, ok, avem ceva pe mână”. Și primul lucru pe care știu că l-am făcut considerabil, și acum lăsăm caterinca deoparte, este că i-am spus mamei mele, când am plecat în Asia Express: „Bă, orice faci în emisiunea asta, la sfârșit spui Hâtz, Johnule”. Și îți dai seama, mama mea, femeie la 60 ceva de ani, s-a uitat așa la mine și spune: „Mamă, te-ai țăcănit de tot. Zic: „De ce, mă?” „Păi ce înseamnă, mamă, Hâtz, Johnule?” „Nu înseamnă nimic, dar tu spui acolo”. (…) De acolo și până la Hâtz Residence, Hâtz Pizza (…) Câteva milioane, sincer. Și de vizualizări și de euro. N-a fost mult de muncă”, a mai spus Dorian Popa.