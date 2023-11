Decizia neașteptată a Ramonei Olaru, după ce și-a cumpărat noul apartament / Ce regulă strictă a impus asistenta TV: „O să mai dureze...”

Ramona Olaru și-a îndeplinit un vis pe care îl avea de mult timp, cel de a-și cumpăra propriul apartament. Deși locuința este încă în renovări, cunoscuta a impus deja o regulă pentru noua casă.

Asistenta TV s-a făcut remarcată publicului prin intermediul aparițiilor sale în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, dar și prin ironiile pe care le-a făcut întotdeauna pe platourile de filmare.

Decizia pe care Ramona Olaru a impus-o deja în privința noului apartament

De când , Ramona Olaru a reușit să își formeze o adevărată comunitate pe Instagram, care o apreciază și o îndrăgește. În prezent, ea este urmărită de peste 440.000 de persoane.

După ce s-a mutat la București, asistenta TV a locuit în chirie, însă acum este mai fericită ca niciodată pentru că a reușit să își îndeplinească unul dintre cele mai mari vise, cel de a avea propriul apartament. Astfel, Ramona Olaru a investit banii în propria casă, care este încă în renovări.

„N-am terminat casa și nu aduc pe nimeni la mine în casă. O să fiu foarte atentă cine o să-mi calce pragul. Abia acum m-am apucat de amenajări. O să mai dureze câteva luni. O fac de la început cu profesioniști exact cum îmi doresc, ca să fie casa visurilor mele”, a spus Ramona Olaru, potrivit .

Asistenta TV, în culmea fericirii, după ce și-a cumpărat propriul apartament

Fiind o fire activă pe rețelele de socializare, Ramona Olaru a anunțat pe Instagram că și se simte extrem de fericită pentru că a reușit să își îndeplinească visul.

Asistenta TV le-a spus fanilor că a depus eforturi enorme pentru a-și cumpăra această locuință.

„A venit momentul! Ca să ne înțelegem… pentru prima dată și în sfârșit după atâția ani de stat în chirie și de muncă multă, în sfârșit apartamentul meu, casa mea. Mamă, doamne, câte am de semnat, dar nici nu mă deranjează că semnez atât de multe. Am întâlnit cei mai minunați oameni în această cursă și cu siguranță o să fie una și mai lungă când o să ne apucăm să amenajăm de la zero totul, ca să fie așa pe stilul meu”, a mărturisit vedeta.