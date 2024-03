Decizia spontană luată de Emily Burghelea. „Mi-am luat copiii și am plecat”

a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Și-a luat copii și a plecat singură la drum.

Emily este o tânără mămică care a demostrat că se poate descurca și singură să aibă grijă de copiii ei, conform

Unde a plecat Emily Burghelea

Ea și cei doi copii ai săi au experimentat o aventură complet nouă. Fosta concurentă „Bravo ai stil!” a avut curaj să plece singură cu copiii la drum, într-o aventură, pentru a merge în vizită la cineva. Dar, soțul nu a va lăsa complet singură, ci va merge și el dar după ce își va rezolva treburile.

Vedeta este foarte mândră de această decizie și optimist că toată experiența va decurge foarte bine și fără să aibă parte de vreo problemă.

„Mi-am luat copiii și am plecat. M-am urcat la volanul dubei și plecăm în vizită. Andrei mai trebuie să mai facă niște treabă, pentru că mai are chestii de rezolvat.

O să vină și el, dar, până atunci, eu am plecat singură cu copiii și cu duba. Să vedem ce-o să iasă, cum o să fie!”, a spus Emily Burghelea pe rețelele de socializare.

Vedeta, recunoscătoare pentru realizările sale

, pe lângă faptul că este o tânără mămică și a o familie minunată și un soț pe care se poate baza oricând, a reușit să își creeze o carieră de success. Ea este foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut până acum.

„Deși am doar 24 de ani, simt că am trăit deja 24 de vieți, și asta pentru că de foarte mică am ales mereu să fiu în mijlocul acțiunii.

Țin minte că la școală făceam toate opționalele posibile, mergeam în toate excursiile, participam la toate concursurile, cum ar fi olimpiada pentru sănătate sau concursuri de fizică, am jucat chiar și baschet în liceu, și activitățile au continuat în facultate apoi, și tot așa, pentru că nu mi am dat niciodată prea mult timp să mă relaxez.

Mi-a plăcut întotdeauna să fac ceva, iar când am ales să-mi transform cea mai mare pasiune în carieră, lucrurile au început să se lege puțin câte puțin, în fiecare zi, pentru că în fiecare zi, negreșit, am făcut un pas către visul meu.

Când vine vorba despre familie, mă consider extrem de norocoasă pentru că Dumnezeu mi-a dat un soț extraordinar, mi-a dat doi copii sănătoși! Îi sunt recunoscătoare și Îi mulțumesc în fiecare secundă că mi-a luminat de fiecare dată calea! Sunt o persoană extrem de credincioasă și știu că fără ajutorul lui Dumnezeu nimic frumos nu se poate întâmpla în viață.”, a spus Emily Burghelea.