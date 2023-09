Emily Burghelea vrea să-și mărească familia! Anunțul surprinzător despre al treilea copil: „Deja este pe drum…”

Emily Burghelea este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din țara noastră. Aceasta trăiește o poveste de dragoste cu soțul ei, Andrei, bărbatul alături de care și-a întemeiat o familie frumoasă, împreună având o fetiță și un băiețel.

Emily Burghelea, anunț surprinzător despre al treilea copil

Emily Burghelea este . În vârstă de 24 de ani, vedeta a reușit să ajungă la inimile publicului foarte ușor. De curând, aceasta a fost întrebată cum reușește să se descurce cu creșterea celor doi copii, iar acesta a răspuns: „Le sunt extrem se recunoscătoare copiilor mei pentru tot ce m-au învățat. Ei mi-au arătat de fiecare dată că pot mai mult, m-au ajutat să-mi depășesc limitele și m-au transformat în cea mai bună versiune a mea!

Am rămas însărcinată pentru prima dată la 21 de ani, cu bărbatul visurilor mele, după ce ne-am propus să devenim părinți. Odată cu noul rol de mămică am avut parte și de multe schimbări! În momentul în care am născut-o pe fetița mea, pisicuța care eram s-a transformat într-o leoaică puternică, în stare să facă orice pentru puii ei! M-a binecuvântat Dumnezeu cu un sentiment matern puternic înrădăcinat și sunt fericită că, deși e solicitantă viața de mămică, reușesc să mă descurc cu brio!”.

De asemenea, aceasta a ținut să precizeze că are parte de mult ajutor din partea soțului.

„Eu și Andrei și am învățat să ne descurcăm singuri, nu am angajat bonă și nici nu intenționăm, mizăm pe faptul că timpul petrecut cu cei mici este foarte important pentru dezvoltarea lor și am făcut din asta o prioritate! Andrei este extrem de implicat în tot ce ține de viața bebelușilor, are grijă de ei în aceeași măsură în care am și eu, ne susținem, ne ajutăm, ne respectăm și suntem o familie modernă! Ne împărțim sarcinile în mod egal!”, a declarat Emily Burghelea.

Mai mult decât atât, vedeta a mărturisit că nu exclude un al treilea copil.

„Deja este pe drum… hahaha… Glumeam sau poate că nu. Sunt absolut sigură că Dumnezeu le aranjează pe toate exact așa cum trebuie! Ne lăsăm în voia sorții!!”, a mai spus Emily Burghelea, potrivit .