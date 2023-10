Declarațiile cutremurătoare ale Oanei Roman despre tratamentul groaznic al bătrânilor în azile: „Când au văzut că gluma se îngroașă, atunci s-au apucat să ancheteze”

Cazul bătrânilor maltratați a șocat întreaga țară. Timp de mai mulți ani, peste 100 de bătrâni din Afumați și Voluntari au fost supuși violențelor, privați de hrană și ținuți în condiții inumane. Într-un extensiv referat de 615 pagini, procurorii relatează cu precizie atrocitățile comise, pentru care orice pedeapsă cu închisoarea pare prea mică. din România care poate avea o opinie informată despre acest subiect, având în vedere că mama sa, Mioara, se află într-un azil din apropierea Bucureștiului. Oana a făcut declarații puternice referitoare la azilele de groază și arată cu degetul spre cei vinovați în acest caz. De asemenea, ea explică și procesul de selecție pe baza căruia a ales în care și-a internat mama, potrivit .

Oana Roman: Anumite instituții ale statului știau ce se întâmplă acolo

Reporter Cancan.ro: Oana, ce părere ai despre ce s-a întâmplat în azilele acelea de bătrâni?

„Mi se pare oribil, dar nu este un lucru nou pentru România. Asta se întâmplă în foarte multe locuri, iar singurul lucru pe care l-am constatat a fost că autoritățile statului chiar și-au făcut treaba de data aceasta. Este clar că anumite instituții ale statului știau ce se întâmplă acolo pentru că am văzut că au existat nenumărate plângeri de-a lungul timpului. Când au văzut că gluma se îngroașă, atunci s-au apucat să ancheteze. Însă ceea ce mi se pare teribil este faptul că ancheta a durat atât de mult. Bătrânii puteau fi salvați acum mult timp. În rest, cred că sunt și implicații politice în acest caz îngrozitor. Cu siguranță sunt implicate niște primării și alte instituții ale statului”, a declarat Oana Roman.

Reporter: Ce sfat le-ai da persoanelor care trebuie să aleagă un cămin pentru o rudă de-ale lor cu astfel de probleme?

„În primul rand, nu poți alege un loc înainte să îl vizitezi chiar de mai multe ori. Să întrebi alți aparținători, să cauți recenzii pe internet, eu asta am făcut. Trebuie să verifici totul în cel mai mic detaliu, să fii sigur că ruda ta va fi tratată cu omenie”, a punctat Oana.

Reporter: Dar ce fac aparținătorii care nu au bani pentru un azil decent? Cel în care se află mama ta este foarte scump, de exemplu.

„Nu pot să vorbesc despre ceva ce nu am văzut, mă refer acolo la ei (n.r. azilul groazei). La azilele la care am dus-o pe mama a fost foarte bine. Și la cel de acum, dar și la primul. Însă, am vizitat mai multe azile până să mă hotărăsc. Recunosc că în unele condițiile erau precare. Nu vreau să dau nume, dar nu mi-a plăcut deloc ce am văzut acolo. Evident că în funcție de preț diferă și condițiile, nu poate să fie peste tot la fel. Și încă ceva: nu poți duce un bătrân la cămin și îl părăsești. Te duci să-l vizitezi, ești atent la starea lui, la emoții”, a răspuns aceasta.

Oana Roman spune că abuzurile acestea au loc de foarte mulți ani

Reporter: Cum i-ai numi pe oamenii care făcut atât de mult rău unor bătrâni?

„În viața asta fiecare plătește pentru ceea ce face, credeți-mă. Sunt foarte convinsă de lucrul acesta. Știți foarte bine că în România existau filiere care exploatau și copii, vârstnici. Abuzurile acestea au loc de foarte mulți ani, nu știu de ce sunteți atât de uimiți. Dar aici vina este a instituțiilor statului. Sigur, toți cei care au chinuit bătrânii sunt niște monștri cu chip de om. Dar statul are vina lui, împarte păcatul. Ei trebuie să facă mereu controale, să nu închidă ochii pe motiv că, vezi Doamne, e soțul lui cutare, e polițist sau primar. Din punctul meu de vedere, din cauza acestui nepotism nu merg lucrurile cum trebuie. Să se facă, domne, aceste controale și anchete așa cum trebuie. Sistemul este viciat, aproape distrus. Repet, e o problema de SISTEM. Există un consiliu județean în Afumați, la fel și în Voluntari. Există un primar, despre ce vorbim? Ei trebuie sa dea o explicație, nu eu”, a precizat fiica lui Petre Roman.