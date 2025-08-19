B1 Inregistrari!
Delia și-a luat prin surprindere fanii cu o serie de fotografii în costum de baie. „Nu mai pune poze d-astea că facem infarct"

Delia și-a luat prin surprindere fanii cu o serie de fotografii în costum de baie. „Nu mai pune poze d-astea că facem infarct”

19 aug. 2025, 14:57
Delia și-a luat prin surprindere fanii cu o serie de fotografii în costum de baie. „Nu mai pune poze d-astea că facem infarct”
Sursa Foto: Facebook/ Delia

Delia Matache a intrat din nou în atenția publică, după o serie de fotografii postate pe rețelele de socializare. Artista este apreciată nu doar pentru talentul său muzical, ci și pentru felul neconformist, diferit, care a contribuit la diversificarea scenei muzicale românești.

Cum a apărut Delia pe rețelele de socializare

Recent, Delia a postat o serie de fotografii pe contul său de Instagram. În costum de baie army, artista s-a pozat în mai multe ipostaze îndrăznețe, stârnind un val de reacții din partea internauților.  Imaginile nu doar că subliniază silueta de invidiat a cântăreței, ci și dezinvoltura și siguranța caracteristice. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețeaua de socializare, iar reacțiile din partea fanilor nu au îmtârziat să apară.

Ce comentarii a primit artista la postarea în costum de baie

Mulți au lăudat curajul și modul în care artista a ales să își exprime puterea și feminitatea printr-o serie de fotografii. Au fost însă și persoane care au considerat că postarea Deliei a trecut limita unei forme de artă și se poate încadra, mai degrabă, la exhibiționism în mediul digital.

„Și totuși unde se duc atâtea amandine și eclere că arăți foarte bine??” / „Ești piesă” / „Dacă mie, femeie de 47 de ani îmi place să văd așa ceva, ce să mai zic de bărbații care sunt pe aici”/ „Doamna Delia, m-am decis să caut femei ca dumneavoastră”/ „Nu mai pune poze d-astea, că facem infarct”/ „Luați de priviți!”/ „Frumoasă femeie, ce corp!”/ „Ești ceva rău domnișoară, wow!” / „Mâna sus care dați zoom. E superbă femeia asta, merită apreciată de orice bărbat”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor, potrivit Click!.

Delia nu este străină de controverse, cu atât mai mult cu cât, în ultimii ani a experimentat destul de mult atât din punct de vedere vizual, ca apariție publică, cât și din punct de vedere muzical.

