Delia Matache a intrat din nou în atenția publică, după o serie de fotografii postate pe rețelele de socializare. Artista este apreciată nu doar pentru talentul său muzical, ci și pentru felul neconformist, diferit, care a contribuit la diversificarea scenei muzicale românești.

Cuprins:

Cum a apărut Delia pe rețelele de socializare Ce comentarii a primit artista la postarea în costum de baie

Cum a apărut Delia pe rețelele de socializare

Recent, Delia a postat o serie de fotografii pe contul său de Instagram. În costum de baie army, artista s-a pozat în mai multe ipostaze îndrăznețe, stârnind un val de reacții din partea internauților. Imaginile nu doar că subliniază silueta de invidiat a cântăreței, ci și dezinvoltura și siguranța caracteristice. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețeaua de socializare, iar reacțiile din partea nu au îmtârziat să apară.

Ce comentarii a primit artista la postarea în costum de baie

Mulți au lăudat și modul în care artista a ales să își exprime puterea și feminitatea printr-o serie de fotografii. Au fost însă și persoane care au considerat că postarea Deliei a trecut limita unei forme de artă și se poate încadra, mai degrabă, la exhibiționism în mediul digital.

„Și totuși unde se duc atâtea amandine și eclere că arăți foarte bine??” / „Ești piesă” / „Dacă mie, femeie de 47 de ani îmi place să văd așa ceva, ce să mai zic de bărbații care sunt pe aici”/ „Doamna Delia, m-am decis să caut femei ca dumneavoastră”/ „Nu mai pune poze d-astea, că facem infarct”/ „Luați de priviți!”/ „Frumoasă femeie, ce corp!”/ „Ești ceva rău domnișoară, wow!” / „Mâna sus care dați zoom. E superbă femeia asta, merită apreciată de orice bărbat”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor, potrivit .

Delia nu este străină de controverse, cu atât mai mult cu cât, în ultimii ani a experimentat destul de mult atât din punct de vedere vizual, ca apariție publică, cât și din punct de vedere muzical.