B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Delia îl dă de gol pe Mihai Bendeac, după ce actorul a susținut că este la dietă. „Mănâncă de rupe”

Delia îl dă de gol pe Mihai Bendeac, după ce actorul a susținut că este la dietă. „Mănâncă de rupe”

B1.ro
05 sept. 2025, 17:46
Delia îl dă de gol pe Mihai Bendeac, după ce actorul a susținut că este la dietă. „Mănâncă de rupe”
Sursa Foto: Facebook/ Delia

În urmă cu ceva timp, Mihai Bendeac povestea că a început un program de remodelare pentru a putea intra în pielea personajului său din „Băieți de oraș”, însă colega și prietena lui, Delia, susține că actorul nu mănânci nici pe departe preparate de dietă.

Cuprins:

  1. Ce relație au Delia și Mihai Bendeac
  2. Ce mănâncă Mihai Bendeac, deși e la dietă

Ce relație au Delia și Mihai Bendeac

Nu este pentru prima dată când Delia și Mihai Bendeac colaborează pentru un proiect. Cei doi au fost timp de mai multe sezoane jurați șa „iUmor”, ba chiar au și o melodie împreună.

Dincolo de colegi, aceștia sunt și foarte buni prieteni, motiv pentru care își permit tot soiul de șicane și ironii. Delia a povestit cu umor că a vrut să se retragă din noul proiect al Antenei 1, „The Ticket”, atunci când a aflat că va sta la aceeași masă de jurizare, ba chiar lângă, actorul Mihai Bendeac.

„A zis că, din păcate, stă lângă mine? Păi eu când am auzit că este în proiectul ăsta, am vrut să mă retrag. Adică nici să nu aud. Iar să-l am pe cap? Iar să-l suport? Nu mai pot. Până când să-l tolerez?”, a povestit amuzată artista.

Ce mănâncă Mihai Bendeac, deși e la dietă

Delia nu doar că glumește pe seama prietenului Bendeac, dar profită de fiecare ocazie pe care o are pentru a-l da de gol. După ce actorul s-a lăudat că a slăbit kilograme bune pentru a-l putea juca pe Roby Roberto în filmul „Băieți de oraș”, cântăreața a dezvăluit ce fel de regim alimentar urmează colegul ei.

„În primul rând că nu are nicio mâncare la el. Ce să-i mănânc? Nu are nimic. El e pe dietă? Da, da. Mănâncă de rupe. Mănâncă cartofi prăjiți cu ouă ochi și cu brânză rasă. Mincinosul. Să ne lase. Asta mănâncă toată viața lui”, a povestit amuzată Delia, pentru Libertatea.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Oana Lis caută un cărucior cu rotile pentru soțul ei: „Viorel nu a mai ieșit din casă de 6 luni. E foarte grea deplasarea în oraș pentru persoanele cu dizabilități”
Monden
Oana Lis caută un cărucior cu rotile pentru soțul ei: „Viorel nu a mai ieșit din casă de 6 luni. E foarte grea deplasarea în oraș pentru persoanele cu dizabilități”
Teo pune cărțile pe masă după terminarea „Insula Iubirii”: „Nu am fost îndrăgostit”. Care este adevărul despre relația cu Ella Vișan
Monden
Teo pune cărțile pe masă după terminarea „Insula Iubirii”: „Nu am fost îndrăgostit”. Care este adevărul despre relația cu Ella Vișan
Telenovelă în Mureș: Un preot care ar avea amantă a fost bătut de soțul acesteia. Cum s-a terminat scandalul
Monden
Telenovelă în Mureș: Un preot care ar avea amantă a fost bătut de soțul acesteia. Cum s-a terminat scandalul
Lady Gaga și-a anulat concertul din Miami cu 45 de minute înainte de începere. Care a fost motivul
Monden
Lady Gaga și-a anulat concertul din Miami cu 45 de minute înainte de începere. Care a fost motivul
Ce a dezvăluit cântăreața care trebuia să cânte la nunta Ellei Vișan și a lui Andrei Lemnaru: „Am fost bombardată cu mesaje”
Monden
Ce a dezvăluit cântăreața care trebuia să cânte la nunta Ellei Vișan și a lui Andrei Lemnaru: „Am fost bombardată cu mesaje”
Andrei Lemnaru de la „Insula Iubirii”, relație „specială” cu o altă ispită în afară de Andrușca! Despre ce femeie e vorba
Monden
Andrei Lemnaru de la „Insula Iubirii”, relație „specială” cu o altă ispită în afară de Andrușca! Despre ce femeie e vorba
Șerban Huidu, atac la adresa celor care urmăresc „Insula Iubirii”! Nici concurenții, nici ispitele nu au scăpat: „Troglodiților”
Monden
Șerban Huidu, atac la adresa celor care urmăresc „Insula Iubirii”! Nici concurenții, nici ispitele nu au scăpat: „Troglodiților”
Cătălin Botezatu, marele susținător al Biancăi Drăgușanu: „Cine spune că nu și-ar dori-o e ipocrit!”. Ce a mai declarat creatorul de modă
Monden
Cătălin Botezatu, marele susținător al Biancăi Drăgușanu: „Cine spune că nu și-ar dori-o e ipocrit!”. Ce a mai declarat creatorul de modă
Ozana Barabancea, despre dieta cu care a slăbit 24 de kilograme: „Stomacul nu e coș de gunoi!”
Monden
Ozana Barabancea, despre dieta cu care a slăbit 24 de kilograme: „Stomacul nu e coș de gunoi!”
Hamude Kilani, fostul concurent de la „Insula Iubirii”, mărturisiri la aproape un deceniu de când a participat la emisiune: „Eram niște copii”. Ce a spus bărbatul care a băgat mâna în foc în numele iubirii
Monden
Hamude Kilani, fostul concurent de la „Insula Iubirii”, mărturisiri la aproape un deceniu de când a participat la emisiune: „Eram niște copii”. Ce a spus bărbatul care a băgat mâna în foc în numele iubirii
Ultima oră
17:57 - Oana Lis caută un cărucior cu rotile pentru soțul ei: „Viorel nu a mai ieșit din casă de 6 luni. E foarte grea deplasarea în oraș pentru persoanele cu dizabilități”
17:54 - Accident rutier în apropiere de stația de metrou Păcii din București. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul este îngreunat în zonă, se circulă bară la bară (FOTO)
17:48 - Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători
17:33 - Cresc tarifele și amenzile de rovinietă. Iată cât vor plăti șoferii, începând de pe 8 septembrie
17:27 - Femeie agresată de o alta în Cluj-Napoca, pentru că vorbea în maghiară la telefon: „Bozgoroaică, maghiară să vorbești acasă, nu pe stradă”
17:18 - Teo pune cărțile pe masă după terminarea „Insula Iubirii”: „Nu am fost îndrăgostit”. Care este adevărul despre relația cu Ella Vișan
16:58 - Bogdan Ivan: Avem azi unul dintre cele mai mari prețuri la energie din UE și pentru că în ultimii ani am scos capacități de producție și nu le-am înlocuit cu nimic / Ce se întâmplă cu minele de cărbune (VIDEO)
16:55 - Trucul secret al turcoaicelor. Cu ce curăță ele petele de cafea de pe haine și covoare. Nu te-ai fi gândit la asta!
16:51 - Suma uriașă pe care a plătit-o o femeie din Brașov pentru a închiria un loc de parcare. A stabilit un nou record în municipiu
16:44 - Ucraina cere sprijin masiv după război. Moscova amenință, iar UE caută soluții