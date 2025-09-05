În urmă cu ceva timp, Mihai Bendeac povestea că a început un program de remodelare pentru a putea intra în pielea personajului său din „Băieți de oraș”, însă colega și prietena lui, Delia, susține că actorul nu mănânci nici pe departe preparate de dietă.

Nu este pentru prima dată când Delia și Mihai Bendeac colaborează pentru un proiect. Cei doi au fost timp de mai multe sezoane jurați șa „iUmor”, ba chiar au și o melodie împreună.

Dincolo de colegi, aceștia sunt și foarte buni prieteni, motiv pentru care își permit tot soiul de șicane și ironii. Delia a povestit cu umor că a vrut să se retragă din noul proiect al Antenei 1, „The Ticket”, atunci când a aflat că va sta la aceeași masă de jurizare, ba chiar lângă, actorul Mihai Bendeac.

„A zis că, din păcate, stă lângă mine? Păi eu când am auzit că este în proiectul ăsta, am vrut să mă retrag. Adică nici să nu aud. Iar să-l am pe cap? Iar să-l suport? Nu mai pot. Până când să-l tolerez?”, a povestit amuzată artista.

Delia nu doar că glumește pe seama prietenului Bendeac, dar profită de fiecare ocazie pe care o are pentru a-l da de gol. După ce actorul s-a lăudat că pentru a-l putea juca pe Roby Roberto în filmul „Băieți de oraș”, cântăreața a dezvăluit ce fel de alimentar urmează colegul ei.

„În primul rând că nu are nicio mâncare la el. Ce să-i mănânc? Nu are nimic. El e pe dietă? Da, da. Mănâncă de rupe. Mănâncă cartofi prăjiți cu ouă ochi și cu brânză rasă. Mincinosul. Să ne lase. Asta mănâncă toată viața lui”, a povestit amuzată Delia, pentru .