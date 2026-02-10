B1 Inregistrari!
Diana Dumitrescu, declarații despre reacția familiei după ce s-a pocăit: „Nu au cum să înțeleagă pentru că e ceva greu de înțeles"

Flavia Codreanu
10 feb. 2026, 20:34
Diana Dumitrescu a povestit ce sacrificii a făcut pentru a rămâne însărcinată. Sursa foto: Captură video - Mihaela Moise / YouTube
Cuprins
  1. Cum a reacționat familia actriței la vestea convertirii
  2. Diana Dumitrescu a vorbit despre ce a făcut-o să ia decizie

Diana Dumitrescu a vorbit recent despre momentul în care a decis să se convertească la religia penticostală. Actrița a dezvăluit că această schimbare nu a fost primită cu entuziasm de către familie, iar procesul de acceptare a fost unul destul de dificil pentru cei dragi.

Potrivit click, deși s-a lovit de neînțelegerea părinților și a surorii sale, vedeta și-a asumat public drumul pe care l-a ales. A considerat că legătura cu divinitatea este mai importantă decât convențiile sociale.

Cum a reacționat familia actriței la vestea convertirii

Reacția apropiaților a fost una de respingere inițială, aceștia fiind surprinși de alegerea radicală a vedetei. Sora Dianei, o creștin-ortodoxă, a avut o perspectivă diferită asupra lucrurilor, însă cele două au reușit să găsească o cale de mijloc. În ciuda diferențelor, comunicarea în familie a rămas o prioritate, chiar dacă viziunile asupra religiei sunt acum diferite.

„Nu au fost de acord. Nici nu au cum să înțeleagă pentru că e ceva greu de înțeles, greu de perceput. Sora mea e credincioasă, e creștin-ortodoxă, ea frecventează biserica ortodoxă foarte des și vede lucrurile diferit și discuția noastră a fost foarte simplă: fiecare cu religia ei și cu credința ei. Noi suntem surori, suntem oameni, asta nu ne împiedică să comunicăm, să vorbim. Vorbim zilnic.”, a declarat Diana Dumitrescu

Diana Dumitrescu a vorbit despre ce a făcut-o să ia decizie

Decizia nu a fost una impulsivă, ci a fost una luată în timp, începând cu anul 2017. Atunci, actrița a intrat pentru prima dată într-o biserică penticostală alături de bunica soțului său. Această experiență a marcat-o profund și a făcut-o să simtă că acesta este drumul pe care vrea să îl urmeze. Deși a fost criticată de unii fani după anunțul convertirii, Diana susține că a simțit nevoia să fie transparentă și să le vorbească oamenilor despre transformarea ei interioară. Actrița a explicat motivul pentru care a ales să nu țină secretă această schimbare.

„Este o alegere pe care eu am făcut-o pentru că așa am simțit. La fel cum am simțit să spun despre asta. Puteam să fac acest pas fără să știe nimeni, mi s-a părut ceva ce ar fi păcat să nu împărtășesc cu oamenii, pentru că Dumnezeu este atât de frumos și de bun, încât sunt convinsă că sunt oameni cum eram eu înainte, care nu-l cunosc și nu știu ce înseamnă. Să vorbim despre creatorul nostru nu mi se pare nimic greșit.”, precizat aceasta.

