Medicii au dezvăluit cauza morții actriței Catherine O'Hara. Problemele medicale cu care se confrunta vedeta

Medicii au dezvăluit cauza morții actriței Catherine O’Hara. Problemele medicale cu care se confrunta vedeta

Adrian Teampău
10 feb. 2026, 10:23
Medicii au dezvăluit cauza morții actriței Catherine O'Hara. Problemele medicale cu care se confrunta vedeta
Catherine O'Hara Sursa foto: Hepta
Cuprins
  1. Cauzele morții lui Catherine O’Hara
  2. Cartea de vizită a actriței

Catherine O’Hara, actrița cunoscută și ca mama lui Kevin din „Singur acasă” a murit din cauza unei embolii pulmonare. Aceasta este concluzia la care au ajuns medicii care au examinat cauzele decesului.

Cauzele morții lui Catherine O’Hara

Medicii au stabilit care au fost cauzele decesului apreciatei actrițe de origine canadiană, cunoscută și pentru roluril interpretate în filmele „Beetlejuice” şi „Home Alone” („Singur acasă”). Conform certificatului de deces dat publicității, Catherine O’Hara, a murit din cauza unei embolii pulmonare, transmite AFP.

În vârstă de 71 de ani, actrița a fost internată de urgență, la un spital, pe 30 ianuarie. La domiciliul său din cartierul de lux Brentwood, din Los Angeles, actrița a acuzat probleme respiratorii și a cerut ajutor medical. Nu a putut fi salvată, iar medicii au pronunțat decesul la scurtă vreme după internare.

Pe lângă embolia pulmonară, certificatul de deces mai menționează și un cancer colorectal. Aceasta a fost cea de-a doua afecțiune care a dus la moartea actriței.

Cartea de vizită a actriței

Născută la Toronto în 1954, Catherine O’Hara a debutat în cinematografie în 1980. Ea a interpretat rolul Deliei Deetz, soacra personajului jucat de Winona Ryder, în legendarul film „Beetlejuice”, regizat de Tim Burton în 1988.

Se poate spune că a dat lovitura, însă, cu rolul din „Home Alone” (Singur acasă) filmul din 1990, în care a jucat-o pe mama lui Kevin, copilul interpretat de Macaulay Culkin. Actrița a preluat acest rol și în continuarea fllmului, „Home Alone 2: Lost in New York” (Singur acasă 2 – Pierdut în New York), în 1992.

În 1993, O’Hara a colaborat din nou cu Tim Burton la „The Nightmare Before Christmas” (Coşmar înainte de Crăciun). Este cunoscută, însă, mai ales datorită personajului Moira Rose din serialul TV „Schitt’s Creek”. De altfel, acest rol i-a adus și un premiu Emmy în 2020.

Actriţa a jucat, de asemenea, în serialul recent „The Studio”, difuzat pe Apple TV.

