Ozana Barabancea: „M-am înjumătățit în ultimele trei luni!". Cât și cum a reușit să slăbească

Ozana Barabancea: „M-am înjumătățit în ultimele trei luni!”. Cât și cum a reușit să slăbească

Selen Osmanoglu
12 aug. 2025, 10:16
Ozana Barabancea: „M-am înjumătățit în ultimele trei luni!”. Cât și cum a reușit să slăbească
Sursa foto: Instagram / @ozana9barabancea

Ozana Barabancea a mărturisit că a slăbit 24 de kilograme, în ultimele trei luni. Ea spune că se simte foarte bine, iar acum încape chiar și în hainele fiicei ei.

Cuprins

  • Ce spune Ozana Barabancea
  • La ce alimente a renunțat

Ce spune Ozana Barabancea

Ozana Barabancea a dezvăluit că a slăbit 24 de kilograme în trei luni, fără înfometare. Acum încape în hainele fiicei sale, Gloria, a mai spus aceasta.

„M-am înjumătățit în ultimele trei luni! Minus 24 de kg! Luați d-aici! Îmbrac hainele Gloriei pentru că acum îmi permit!(…) Pentru că mănânc și mă hrănesc, pentru că am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram dependentă!”, a scris Ozana, pe pagina de Facebook.

La ce alimente a renunțat

„Am renunțat la alimentele otrăvitoare din supermarketuri și m-am disciplinat! Mă hrănesc, nu mă otrăvesc și nu mă las ispitită de multe gusturi ademenitoare, dar dăunătoare!(…) Admirația oglinzii îmi șoptește zilnic: Hai Ozana că poți!”, a mărturisit Ozana.

Ea mai spune că acesta este „cel mai frumos cadou pe care-l voi primi de ziua mea”, anume „o greutate ca în liceu”. „Acolo e ținta mea. Să întineresc frumos! Vă pup!”, a încheiat.

