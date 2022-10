Dima Trofim și fiica lui de doar un an, la un pas să fie călcați intenționat de o mașină pe trotuar. De la ce a pornit conflictul?

Dima Trofim și fiica lui au fost la un pas să fie călcați de o mașină, în urma unui conflict cu șoferul, în timp ce erau pe trotuar. Cântărețul a făcut totul public pe Instagram și susține că

Dima Trofim a avut parte de un eveniment nefericit, asta în timp ce se plimba cu fiica lui, de un an. Cântărețul și micuța lui, au fost la un pas să fie călcați cu mașina pe trotuar, asta după ce un șofer a parcat neregulamentar și a avut un comportament ieșit din comun.

A vrut să îi lovească pentru a parca mașina

Din cauza traficului din București tot mai mulți șoferi aleg să parcheze neregulamentar, pietonii fiind obligați să ocolească trotuarele pline de mașini li să își pună viața în pericol. Dima Trofim a publicat mai multe filmulețe, însoțite de un mesaj, pe Instagram în care povestește că un șofer a fost deranjat de faptul că artistul i-ar fi atras atenția că și-a parcat mașina pe locul destinat pietonilor. Supărat de remarca primită, șoferul a avut un comportament aberant, moment în care a vrut să dea cu mașina peste Dima Trofim, dar și fiica lui.

”După ce-am făcut clipul anterior, l-am închis, iar domnul mi-a spus că lui îi e indiferent, că aici locuiește și nu are nicio treabă cu mine sau copilul meu și că trebuie să-și parcheze mașina că nu are unde altundeva. I-am spus că voi chema poliția, el a urcat în mașină și a încercat să dea peste mine! Norocul meu că am dat căruciorul într-o parte! Culmea e că fix în acel moment am văzut o mașină de poliție.”, a scris Dima Trofim pe rețelele de socializare.

Oamenii legii, indiferenți la problemă

Dima Trofim a povestit că a alergat după o care era în zonă, însă au fost ignorați nefiind luată nicio măsură în urma incidentului care a avut loc chiar pe străzile Capitalei.

”Am alergat cu fetița după mașina de poliție, Poliția Locală, individul între timp a fugit, iar partea și ”mai amuzantă” acum vine: polițistul mi-a spus că nu e în competența lui, ci că trebuie să sun la 112. În ce țară trăim? Ești polițist și nu faci nimic? Iar despre domnul cu mașina nici nu mai zic… Voi merge și voi depune o plângere!”, a scris Dima Trofim pe rețelele de socializare.